Iako između kolitisa i Kronove bolesti ima razlike, one su po mnogim karakteristikama veoma slične.

Asistent Tamara Knežević Ivanovski, gastroenterolog, kaže za TV Prva da su simptomi slični, ali na primer krvava stolica su poprilično karakteristične za ulcerozni kolitis, dok za Kronovu bolest su uglavnom prolivaste stolice ili bol u trbuhu.

- To nisu dve bolesti, to su inflamatorne bolesti creva i one imaju različite karakteristike i zapravo nastaju na terenu različitih upalnih procesa - dodala je ona.

Kronova bolest zahvata regiju od usta do anusa

Dr Đorđe Kralj, gastroenterolog kaže da je ključna razlika to što Kronova bolest može da zahvati celu regijuod usta do anusa, dok se ulcerozni kolitis ograničava samo na debelo crevo.

Na pitanje koje preglede treba obaviti doktor ističe da je reč najpre od krve slike.

Kronova bolest zahvata regiju od usta do anusa

- U krvnoj slici može da dominira anemija, zatim može da bude povećana sedimentacija, odnosno CRP, dalje se rade nalazi stolice koji daje sliku da li se radi o nervoznom crevu ili postoji zapaljenje u samom crevu, što nam daje znak da li se ide na kolonoskopiju - pojasnio je gastroenterolog.

Knežević ukazuje da, kada je reč o ishrani, preporučuje mediteranski način ishrane. kao i da će svaki pacijent sam prepoznati koja namirnica im prija.

- Danas se promenilo kada se pacijenti javljaju kada imaju tegobe. Na žalost sve veći broj mladih ljudi dolazi sa problemima digestivnog trakta. Preporuka je da se uvek jave izabranom lekaru koji će da uputi ako treba na gastroenterologa i nikako sam tumačiti krvnu sliku. Mislim da Srbija ima odlične terapijske opcije - istakla je ona.

Dr Kralj naglašava da sada živimo u doba bioterapije, koja otvara mnoge mogućnosti lečenja.

Stres utiče na bolest

Jedan od uzročnika bolesti je stres

Na pitanje kako se ljudi razboljevaju ističu da utiče stil života, genetika, kao i da ne postoji nešto na šta bismo mogli da utičemo, a da napravimo prevenciju.

Svakako ističu da je stres nešto što utiče na pojavu bolesti, ističu da stres može biti jedan od okidala do pojave simptoma bolesti ili ubrzanja postojećih simptoma.

Dugostrajna remisija je cilj lekara u lečenju pacijenta koji boluju od inflamatornih bolesti.

- Najgore je zanemarivati simptome, ali i da zanemarivanje u pogledu lečenja koje je lekar propisao - napominje dr Kralj.

Sagovornici TV Prve ističu da je Srbja u rangu većinu zemalaj u pogledu broja ovolelih od ovih bolesti.