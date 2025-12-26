Slušaj vest

Klinička aktivnost gripa u Srbiji trenutno je iznad epidemijskog praga, registruje se široka geografska raširenost dok je trend incidencije rastući, pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

U toku 51. izveštajne nedelje, od 15.do 21.decembra laboratorijski je grip potvrđen u čak 18 okruga što je najviše do sada u jednoj sedmici.

Prijavljeni su laboratorijski slučajevi infekcije virusom gripa:

tip AH3,

A netipizirani

A(H1)pdm09,

Prošle nedelje je grip potvrđen u okruzima:

  • grad Beograd,
  • Braničevski,
  • Južnobački,
  • Južnobanatski,
  • Kolubarski,
  • Mačvanski,
  • Moravički,
  • Nišavski,
  • Pomoravski,
  • Podunavski,
  • Raški - sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar i Zavoda za javno zdravlje Kraljevo,
  • Severnobanatski,
  • Severnobački,
  • Srednjebanatski,
  • Šumadijski,
  • Sremski,
  • Zlatiborski,
  • Pčinjski okrug.

Za više od 50 odsto skok oboljenja slična gripu

U toku prošle nedelje zabeleženo je ukupno 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 55,3 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju.

Najviše je registrovano među decom od 0 do 4 godine i kod dece uzrasta od 5 do 14 godina.

Akutne respiratorne infekcije

Istovremeno, registrovano je ukupno 17.937 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je za 17 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju, kao i za 27 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone.

Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa u sezoni nadzora 2025/2026.

Okruzi u kojima je potvrđen grip od početka sezone

Od početka sezone gripa, on je potvrđen u 21 okrugu u Srbiji:

  • Zlatiborski,
  • Južnobanatski,
  • Sremski,
  • Kolubarski,
  • Beograd,
  • Pomoravski,
  • Južnobački,
  • Toplički,
  • Nišavski,
  • Zaječarski,
  • Mačvanski,
  • Severnobački,
  • Raški,
  • Braničevski,
  • Šumadijski,
  • Zapadnobački,
  • Moravički,
  • Severnobanatski,
  • Srednjebanatski,
  • Podunavski,
  • Pčinjski okrug.

Potvrđeni tipovi virusa gripa od početka sezone

Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip:

A(H1)pdm09,
AH3,
B,
A (netipizirani).

Kurir Web/ Blic

Ne propustiteDruštvoHITNO ODVEDITE DETE KOD LEKARA AKO PRIMETITE OVE SIMPTOME! Novi virus kosi mališane i odrasle širom Srbije, a pedijatre posebno BRINE JEDNA STVAR
veliki-kasalj-kod-dece-shutterstock-2175538781.jpg
SrbijaVANREDNA MERA: Bolnica u Sremskoj Mitrovici zabranila posete pacijentima do daljeg
Screenshot 2025-12-24 134041.jpg
BolestiŠest zimskih infekcija koje deluju bezazleno, ali mogu da postanu ozbiljne: Evo kako da se zaštitite
prehlađena mlada žena ogrnuta ćebetom zabrinuto gleda u toplomer, koncept grip, prehlada
DruštvoSUPERGRIP KOSI LJUDE U SRBIJI, DECA PADAJU U NESVEST, TEMPERATURA IDE I PREKO 40! Ambulante krcate, bolnice uvele zabranu poseta - SITUACIJA ALARMANTNA
Ljudi u bolnici sa simptomima gripa i žena sa toplomerom