Upravo na to nas podseća kampanja „Nisu sve Nove godine srećne“, koju je pokrenula Fondacija SOS Dečija sela Srbija, kako bi motivisala građane da doniraju i pomognu porodicama koje žive na margini društva.

Porodice u krizi se suočavaju sa udruženim izazovima koji roditeljima otežavaju da se adekvatno brinu o svojoj deci. To su različiti zdravstveni problemi dece ili članova porodice, razvojni problemi dece, nedovoljni roditeljski kapaciteti, isključenost iz zajednice, nepoznavanje sopstvenih prava koje u toj zajednici mogu da ostvare, siromaštvo, kao i problem sa kojima se susreću jednoroditeljske porodice.

Misija

Kada roditelji, u takvim okolnostima, nemaju adekvatnu podršku ili ne znaju gde da je potraže, deca su najugroženija. Misija humanitarne organizacije SOS Dečija sela Srbija je da spreči izdvajanje dece iz bioloških porodica i obezbedi da svako dete odrasta u sigurnom i podsticajnom okruženju. Tokom proteklih 20 godina pomogli smo više od 116.000 dece, mladih i odraslih širom zemlje.



„Naša misija je da svako dete odrasta u sigurnom i podsticajnom okruženju, uz podršku svoje porodice. Kada porodica dobije pravu pomoć u pravom trenutku, menjamo tok života i sprečavamo izdvajanje dece, jačamo roditelje i gradimo zajednicu u kojoj deca imaju šansu da ostvare svoj potencijal. Zato je važno da se svi uključimo, jer zajedno možemo uticati na to da nijedno dete ne ostane samo.“, Ivana Ignjatov, direktorka odeljenja za prikupljanje sredstava i komunikaciju SOS Dečija sela Srbija



U okviru našeg najvažnijeg programa „Jačanje porodice“, koji uspešno realizujemo već jedanaest godina, pružamo intenzivnu i sveobuhvatnu podršku porodicama koje se nalaze u krizi, kako bismo sprečili izdvajanje dece i obezbedili da odrastaju u sigurnom porodičnom okruženju. Kroz naših devet Centara za jačanje porodice pomažemo roditeljima i deci kroz terenski, savetodavni rad, pružamo obrazovnu podršku, zdravstvenu pomoć i ekonomsko osnaživanje.

Najvažniji rezultat ovog programa jeste što je 99,41 odsto dece ostalo u svojim porodicama, a 97 odsto porodica koje su bile u programu postiglo je napredak i izašlo iz krize. Program „Jačanje porodice” je samo jedan od pet programa koji Fondacija SOS Dečija sela Srbija realizuje širom Srbije.

Kako pomoći

Dok se većina dece raduje praznicima, postoje mališani koji će ih dočekati u tišini, bez osmeha i bez nade. Za njih Nova godina i praznici nisu vreme radosti, već brige – hoće li porodica ostati na okupu, hoće li imati podršku da nastave školovanje i prevaziđu teškoće? Vaša donacija ne znači samo pomoć – ona znači drugu šansu i svetlu budućnost. Doniraj i omogući da porodice dobiju stručnu podršku, savetovanje i osnaživanje, kako bi deca ostala u svom domu, uz ljubav i sigurnost koja im je potrebna. Pomozite nam da nijedno dete ne odrasta bez nade i prilike za bolji život.

Pozivamo vas da donirate i pomognete da Nova godina bude novi početak za što više porodica.