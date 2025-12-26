Slušaj vest

Bodrum predstavlja jedan od najatraktivnijih delova Egejske obale, poznat po prijatnoj klimi, čistom moru i uređenim primorskim mestima, ali i po prepoznatljivom vizuelnom identitetu koji čine bele kuće, uske ulice i šetnje uz more. Ovaj deo Turske odiše mondenskim duhom, uz lagan ritam dana i večeri koji se prirodno odvija duž obale. U zapadnom delu bodrumske regije nalazi se Turgutreis, mirnije letovalište sa dugom promenadom uz more i pogledom ka grčkom ostrvu Kos.

Foto: Promo

U ovom ambijentu smešten je La Blanche Resort 5★, moderan hotelski kompleks koji se nalazi na jednoj od najlepših plaža ovog dela turske rivijere, odmah prekoputa ostrva Kos. Promenada koja prolazi pored hotela vodi direktno do centra mesta Turgutreis, omogućavajući prijatne šetnje i lak pristup lokalnim sadržajima. Zbog raznovrsne ponude i sadržaja, hotel se preporučuje i porodicama sa decom i parovima.

Foto: Promo

Hotel je otvoren 2006. godine, zauzima površinu od 22.000 m² i raspolaže sa ukupno 362 smeštajne jedinice, od kojih su 132 standardne sobe, 85 deluxe soba, 137 porodičnih soba i 8 apartmana. Gostima su na raspolaganju četiri bazena, glavni restoran, četiri à la carte restorana, šest barova, poslastičarnica, diskoteka, fitness i Spa centar, kao i dnevna i večernja animacija.

La Blanche Resort 5★nalazi se na sopstvenoj peščanoj plaži, a upotreba ležaljki, suncobrana i peškira dostupna je bez doplate.

Foto: Promo

Sve smeštajne jedinice opremljene su centralnom klimom, francuskim ležajem ili sa dva odvojena kreveta, sefom, mini-barom koji je napunjen po dolasku, fenom za kosu, Wi-Fi internetom, kupatilom sa tuš kabinom, laminatom, setom za kafu i čaj, kao i balkonom.

Usluga u hotelu je Ultra All Inclusive, sa samoposluživanjem i izborom više jela u skladu sa pravilima hotela. Pored glavnog restorana, gostima su na raspolaganju četiri à la carte restorana – „Mardin“ (turska kuhinja), „Chang Ga“ (kineska kuhinja), „Perla“ (italijanska kuhinja) i „Merla“ (riblji restoran), kao i šest barova: Gardenya lobby bar, Sardunya pool bar, Beach bar, B Club bar i Disco bar. U ponudi su i poslastičarnica, turske palačinke, sladoled i užine. À la carte restorani mogu se koristiti jedanput tokom boravka bez doplate, dok se svako naredno korišćenje dodatno naplaćuje. U Ultra All Inclusive koncept uključeni su obroci u glavnom restoranu, poslastice i užine u određeno vreme i na određenim mestima u okviru hotelskog kompleksa, kao i sva domaća alkoholna i bezalkoholna pića.

Foto: Promo

Hotel raspolaže otvorenim i zatvorenim bazenom za odrasle, dečijim bazenom i bazenom sa aqua parkom sa tri tobogana. Gostima su dostupni vaterpolo, odbojka na plaži, košarka, tenis, stoni tenis, pikado, šah, dnevne i večernje animacije, kao i diskoteka. Spa & wellness sadržaji uključuju tursko kupatilo (hamam), saunu i parno kupatilo.

Za najmlađe goste obezbeđeni su mini klub za decu uzrasta od 4 do 12 godina, igralište, mini disko i animacije.

Hotel je udaljen oko 1 km od centra mesta Turgutreis i oko 18 km od centra Bodruma, dok je aerodrom Milas udaljen približno 50 km.

Foto: Promo

La Blanche Resort 5★predstavlja odličan izbor za putnike koji žele kvalitetan Ultra All Inclusive odmor na peščanoj plaži, uz bogatu ponudu sadržaja i izuzetnu lokaciju u bodrumskoj regiji. Raznovrsni sadržaji, dobra povezanost i položaj uz more čine ovaj hotel pogodnim kako za porodični odmor, tako i za parove koji traže opušten i sadržajan boravak.

U ponudi Turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski paket aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju i Tunis, koji uključuju povratnu avio-kartu, transfere, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i usluge predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od destinacije.

Avio aranžmani za Egipat dostupni su tokom cele godine putem redovnih i čarter letova. Paket aranžmani za Siciliju, odnosno Kataniju i Palermo, realizuju se redovnim avionskim linijama – od 25. maja svakog ponedeljka za Kataniju i od 3. juna svake srede za Palermo.

Foto: Promo

Pored čarter letova iz Beograda za Tunis, kao i za Antalijsku i Egejsku regiju u Turskoj, 1 A Travel u svojoj ponudi ima i direktan čarter let iz Niša za Tunis (aerodrom Monastir), koji će saobraćati svake subote od 06. juna 2026. godine.

Više informacija o ponudi hotela, kao i mogućnost online rezervacije, dostupni su na zvaničnom sajtu Turističke agencije 1 A Travel, dok se za dodatna pitanja putnici mogu obratiti call centru na broj 011 655 78 00.