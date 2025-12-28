Slušaj vest

U Srbiju od 1. januara stižu takozvani nevidljivi radari koji će pored merenja prosečne brzine kretanja vozila, meriti i ostale prekršaje.

Kazne će automatski stizati i bez prisustva policije, a ići će i do 120.000 dinara,

Ovakvi radari postoje već u susednoj Bosni i Hercegovini, a kako bi izbegli kazne građani su se dovijali na različite načine. Oni su u više navrata na crne stubove stavljali kese, jakne, džakove...

Stacionarni radarski sistem (crni stubovi) postavljeni su početkom 2022. godine na više puteva u Republici Srpskoj, a na svaki sat vremena ovaj stub evidentira oko 24 saobraćajne kazne, podaci su Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Od januara pa do 29. marta 2022. godine ovi radari zabeležili su čak 51.858 saobraćajnih prekršaja, a najviše kazni evidentirano je na području Banjaluke.

Nedugo nakon puštanja u rad u Liliću kod Srpca građani su radar prekrili crnom vrećom, mada su pojedini korisnici društvenih mreža tvrdili da je u pitanju jakna.

Slična situacija zabeležena je nedavno i u Višegradu.

- Država postavi novi radar za merenje prekomerne brzine, Višegrađani nabiju kesu na njega - navodi se u opisu fotografije koja je objavljena u brojnim grupama na društvenim mrežama.

Komentari su se nizali ispod fotografije.

- U Grčkoj su manje maštoviti. Vežu lancem za traktor pa povuku - navodi se.

Jedan korisnik je naveo da to isto rade i u Francuskoj.

- Sad će pored svake postavljene kamere morati da stoji i po jedan policajac da je čuva - napisao je jedan korisnik.