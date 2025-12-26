Slušaj vest

Jelena Vuković (8), učenica II/7 razreda Osnovne škole "Danilo Kiš", osvojila je treće mesto na nivou cele Srbije u kategoriji likovnih radova na konkursu Centra za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Njena kreativnost, autentičnost i originalan pristup temi o pravu na hranu istakli su je među stotinama učesnika i učinili njen rad prepoznatljivim na nacionalnom nivou.

Centar za promociju zdravlja raspisao je konkurs povodom kampanje "Oktobar – mesec pravilne ishrane" i Svetskog dana hrane, 16. oktobra 2025. godine. Tema je bila "Pravo na hranu da ima svako – pokaži kako", a konkurs je bio namenjen deci predškolskog i školskog uzrasta iz cele Srbije, sa ciljem da se kroz kreativnost promoviše značaj prava na hranu i pravilne ishrane.

Foto: Privatna arhiva

Na konkurs je pristiglo ukupno 418 radova, od čega 343 likovna i 75 literarnih. Likovni radovi uključivali su 124 rada iz predškolskih ustanova, 132 rada učenika od prvog do četvrtog razreda, 74 rada učenika od petog do osmog razreda, dok je 13 radova pristiglo iz Udruženja za pomoć MNRO i ŠOSO sa odeljenjima za učenike sa posebnim potrebama. Literarni radovi obuhvatali su dva rada iz predškolskih ustanova, 23 rada od prvog do četvrtog razreda i 50 radova od petog do osmog razreda osnovne škole. Radovi su pristigli iz 21 okružnog zavoda za javno zdravlje, 56 predškolskih ustanova, 92 osnovne škole i dva udruženja.

Žiri u sastavu dr Mirjana Tošić i dr Ivana Grubor (specijalisti socijalne medicine), Nevena Milošević (dipl. biolog), Tamara Tomašević (dipl. menadžer, master javnog zdravlja), Tatjana Šljivar (dipl. istoričar umetnosti) i Marija Vuković (dipl. psiholog iz Centra za promociju zdravlja) pregledao je sve pristigle radove 18. novembra 2025. godine, napravio selekciju i uži izbor, a potom odabrao najbolje radove u šest kategorija.

Foto: Privatna arhiva

Jelenin rad sada će biti prikazan kao deo izložbe najboljih radova, a njen crtež krasi i ovaj tekst kao naslovnu ilustraciju, ističući talenat mladih i njihov doprinos promociji prava na hranu.

- Ovaj konkurs je odlična prilika da deca kroz svoje radove pokažu koliko je važno da svako ima pristup hrani i da se pravilno hrani. Jelena je svojim radom pokazala ne samo umetnički talenat, već i zrelost u razumevanju ove važne teme - ističu članovi žirija.