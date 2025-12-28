Slušaj vest

Otac petoro mališana Mihajlo Cvijanović doživeo je srčani udar tokom vožnje kamiona u Nemačkoj!

- Sve je bilo uobičajeno – deca u školi, ja oko domaćinstva, on na točkovima daleko od kuće… Radovali smo se što ćemo ubrzo opet biti zajedno, ali, umesto Mićovog, usledio je poziv njegovog šefa – i šok. Zatekao se na terenu u Nemačkoj, imao je srčani udar kad se parkirao za istovar i preminuo. Čovek nije bio bolestan, sem tog pritiska, to danas svako ima. Nije pio, nije pušio, ali prokleti kamion, stalno sedenje i briga za nas – petoro male dece, bolesni roditelji - sa suzama u očima, opisala je Vahida Cvijanović članovima Humanitarne organizacije "Srbi za Srbe", trenutak kada je pre godinu i nešto dana postala samohrana majka.

Vahida pored dece, brine o starim i bolesnim roditeljima pokojnog muža Foto: srbizasrbe.org

U Pelagićevu, malom mestu u središnjem delu Republike Srpske, tešku životnu borbu vodi Vahida. Uz tugu koja ne prolazi i teret koji malo ko može razumeti, preuzela je sve na sebe. Pored dece, brine o starim i bolesnim roditeljima pokojnog muža, ne odvajajući jednu odgovornost od druge!

- Iskreno da kažem, nisam imala sekunde vremena da tugujem. Trebalo je nekako saopštiti deci, a već nakon pola sata otkad su mi javili, išla sam da završavam papirologiju da bi moglo pogrebno da ga doveze. I dalje nemam taj luksuz da plačem jer svi zavise od mene. Ipak, i dan-danas svakog petka se uhvatim telefona neće li stići poruka da izađem pred njega, kao nekada - dodaje Vahida.

"Dok su živi, njima će otac faliti"

Situacija koja se desila unela je toliko bola u njihov dom. Marko (12), Ruža (11), Nikola (10), Dušanka (8) i Milanka (6) prvih nekoliko meseci nisu ni pominjali oca, pokušavajući da se na svoj način nose sa velikom tragedijom koja ih je zadesila. Ipak, svako od njih našao je način da kroz svoje hobije i marljivo učenje olakša sebi odrastanje bez oca. Marko trenira fudbal i pjeva zajedno sa Ružom u crkvenom horu, a Ruža sa Nikolom i Dušankom trenira i odbojku. Tu nije kraj njenih aktivnosti, jer je veoma ozbiljna i u učenju tradicionalnih zanata u Kolu srpskih sestara.

Mihajlo je preminuo pre nešto više od godinu dana Foto: srbizasrbe.org

- Izbegavam da pričamo o ocu jer se odmah rastuže. Pogotovu kad se setimo nekih njegovih poteza, kako se on s njima šalio, kako ih je štipkao ujutru kad ustanu. Njima će ta slika uvek falit’, ta figura očinska, dok su živi. Borim se da im ništa ne zafali. Da su čisti, da su uredni, da su vaspitani, to mi je najbitnije. Zbog njih sam se i krstila, postimo postove, slavimo Božić, Vaskrs i slavu - nastavlja sa pričom ova požrtvovana majka.

"Majka i tri sestre spavaju u jednom krevetu!"

Kuća u kojoj žive je u poluzavršenom stanju. Dok je bio živ, Mihajlo je započeo dogradnju kako bi dobili više prostora. Nažalost, sve je stalo sa njegovim odlaskom. Ostavio je iza sebe nedovršenu kuću, podignut kredit i decu koju nikada više neće zagrliti.

- Baš je skučeno. Najteže je što majka i tri sestre trenutno spavaju u jednom bračnom krevetu. Kad padne dosta kiše, kad je oluja, onda umije i da prokišnjava. Tada nestaje i struja, pa palimo svijeće - objašnjava Marko sa čime sve suočavaju.

Kuća u kojoj žive je u poluzavršenom stanju Foto: srbizasrbe.org

"Život je presudio da vam se javim!"

Cvijanovići žive od skromne naknade za nezaposlenog roditelja, dodatka za četvoro dece i penzije koja mora ići na otplatu kredita. Osim toga, Vahidin dan ispunjen je radom – uzgaja svinje i piliće, prodaje ih kad god može, obrađuje dva dunuma bašte i sve što daje plod pretvara u podršku za svoju decu.

- Sve je poskupelo, dosta odlazi i na lekove za svekra i svekrvu, pa nam je najteže da nastavimo radove na kući. Rađena je sirotinjski da kažemo, dosta se štedelo na materijalima. Dugo sam i razmišljala da li da vam se javim, ali su život i sudbina presudili - rekla je na kraju Vahida, dodavši da je ohrabrilo što je videla da naša organizacija ne pomaže samo porodice na rubu egzistencije.

"Tata voli čokoladu…"

Nedostatak prostora uticao je na to da ostareli i bolesni baka Ruža i deda Marko žive u letnjoj kuhinji. Iako su slomljeni neprolaznim bolom zbog gubitka sina, trude se da budu podrška snaji i da zajedno sa njom izvedu unuke na pravi put.

- Sin je umro, to ne mogu još da shvatim glavom. Ne mogu pred njima ni plakat’, ni na grob, ni ovde. Kad odemo ded i ja, onda se malo izjaučem. Sve je na Vahidi. Ja što mogu, ja pomognem. Nažalost, kičma mi je slaba, idem skroz pogrbljena, bole me noge i ruke. Al’ dok sam na nogama, dobro je. Znate li da je mala Milanka pisala tati pisma svaki dan, na kraju mu je spakovala i čokoladu, kaže: "Da ima jesti kad se probudi, tata voli čokoladu" - govorila je jecajući utučena baka Ruža.

Ovako možete pomoći SRBIJA

1. SMS na 7763 (200 dinara)

2. Račun: 160-0000000279491-71

3. Pay Pal

4. Devizni račun

REPUBLIKA SRPSKA

1. Poziv na broj 17763 iz fiksne i mobilne telefonije (3 KM)

2. Račun: 56201281300241-58 (NLB razvojna banka)

3. Pay Pal

Za neke lepše dane!

- Humanitarna organizacija Srbi za Srbe pokreće veliku akciju sa ciljem da namučenoj porodici Cvijanović dovršimo kuću gde će moći da žive svi zajedno i da svako ima svoj krevet. S ciljem da olakšamo borbu jedne majke – borbu za svoju djecu, večno sećanje na onoga koga su izgubili i život koji se nastavlja. Pozivamo vas da nam svojim donacijama pomognete da im upriličimo i neke lepše dane! - navodi se na sajtu HO "Srbi za Srbe".