Meštanin ivanjičkog sela, Tihomir Popović star oko 90 godina nestao je na području planine Javor na relaciji Troglav – Popovića brdo.

U potragu za nestalim dekom uključena su lovačka udruženja i meštani koji pozivaju sve ljude koji su u mogućnosti da hitno pomognu u potrazi.

Pretpostavja se da je nestanak zabeležen na prostoru između puta koji vodi sa Javora ka Popovića brdu i pravca ispod Zelene stene, piše Info liga.

Potraga je dodatno otežana zbog nepristupačnog terena i vremenskih uslova.

