Društvo
NESTAO DEKA TIHOMIR NA PLANINI JAVOR: Lovci i meštani pretražuju teren, uputili hitan apel
Slušaj vest
Meštanin ivanjičkog sela, Tihomir Popović star oko 90 godina nestao je na području planine Javor na relaciji Troglav – Popovića brdo.
U potragu za nestalim dekom uključena su lovačka udruženja i meštani koji pozivaju sve ljude koji su u mogućnosti da hitno pomognu u potrazi.
Pretpostavja se da je nestanak zabeležen na prostoru između puta koji vodi sa Javora ka Popovića brdu i pravca ispod Zelene stene, piše Info liga.
Potraga je dodatno otežana zbog nepristupačnog terena i vremenskih uslova.
Kurir Web/ Rina
Reaguj
Komentariši