(VIDEO) Pitali smo Beograđane šta bi uradili da osvoje DŽEKPOT od 2 milijarde, a njihovi odgovori su HIT
Prema zvaničnom sajtu lutrije, to je drugi najveći dobitak na bilo kojoj lutriji u istoriji SAD i najveći Pauerbol dobitak u ovoj godini. Ko je dobirtnik još uvek nije poznato.
Ekipa Kurira je pitala građane šta bi uradili da su na mestu ovog dobitnika.
"Nikome ništa ne bih rekao!"
- Imam dve ćerke, troje unučadi, sve bih njima dala. Mi smo stariji i ne treba nam - rekla je sagovornica.
- U banku i ćutao. Nikome ništa ne bih otkrio. Nikome ni reči, a onda raspodela - rekao je građanin.
- Mojim starim drugarima iz propale firme. Starno bih njima, a potom deci i unuku - rekao je prolaznik.
Kurir.rs