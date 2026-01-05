Slušaj vest

Prema zvaničnom sajtu lutrije, to je drugi najveći dobitak na bilo kojoj lutriji u istoriji SAD i najveći Pauerbol dobitak u ovoj godini. Ko je dobirtnik još uvek nije poznato.

Ekipa Kurira je pitala građane šta bi uradili da su na mestu ovog dobitnika.

Loto lutrija dobitak
Osvojili na lutriji pa se posvađali sa rodbinom Foto: Shutterstock

"Nikome ništa ne bih rekao!"

- Imam dve ćerke, troje unučadi, sve bih njima dala. Mi smo stariji i ne treba nam  - rekla je sagovornica.

- U banku i ćutao. Nikome ništa ne bih otkrio. Nikome ni reči, a onda raspodela - rekao je građanin.

- Mojim starim drugarima iz propale firme. Starno bih njima, a potom deci i unuku - rekao je prolaznik.

