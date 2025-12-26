Slušaj vest

U jeku povećanog broja respiratornih infekcija i virusa, zdravstveni radnici apeluju na građane da se ponovo pridržavaju osnovnih mera zaštite, među kojima je i nošenje maski, kako bi se smanjilo širenje bolesti i zaštitile najugroženije grupe.

Zabrinuta zdravstvena radnica iz Beograda, koja svakodnevno radi sa pacijentima, otvoreno je govorila o alarmantnom stanju i apelovala na građane da nose maske.

- Dragi ljudi, nosite masku. Ne znam šta je sa vama i zbog čega izbegavate. Radim u zdravstvenoj ustanovi i gledam svaki dan trudnice koje dolaze na redovnu kontrolu potpuno zdrave i prolaze kroz zdravstvenu ustanovu gde je prošlo milion ljudi koji imaju simptome gripa - ispričala je ona na Tiktoku.

Naglasila je da je u Beogradu haotično stanje po pitanju virusa.

- Trenutno su svi bolesni ili svako drugi. Ne znam šta je problem ljudima da nose masku iz prostog razloga što zaista vas štiti koliko-toliko, ali verujte mi u većini slučajeva će vas zaštititi. Ne znam zašto izbegavate, mnogi kažu kad im tako skrenem pažnju, da im je maska dosadila tokom epidemije koronavirusa, pa i sad ima korone, verujte mi. Simptomi su vrlo različiti, ali verujte mi pojedini ljudi imaju simptome korone - napomenula je ova zdravstvena radnica.

Dodala je da su prisutne i upale pluća, visoke temperature i nenormalan kašalj.

- Korona ili ne, virusi su ozbiljni i tako isto mogu da ugroze starije. Čuvajte sebe, čuvajte druge, nosite maske - zaključila je.