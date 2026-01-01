DA LI JE VITAMIN C IZ VOĆA DOVOLJNA ZAŠTITA DOK VLADAJU VIRUSI? Konačno razbijen mit: Ovo je istina o njegovom unošenju
Kako sačuvati zdravlje usred virusa koji haraju. Lekari navode da je važno unositi, između ostalog, dovoljno vitamina C.
Da li je za njegov unos dovoljno samo voće i povrće ili ga je neophodno unositi i u obliku tableta, za jutarnji program Kurir televizije govorila je magistar farmacije i master ishrane, Dajana Švraka.
- Apsolutno niko od nas ne unosi dovoljno vitamina i minerala iz same hrane, vrlo često po analizama vidimo da imamo deficit vitamina C, ali isto tako nikad ne bih uzimala suplemente ukoliko nismo proverili analizama iz krvi, konkretno i za vitamin C to možemo da uradimo. Suplementacija kao neki dodatak, apsolutno da, jer nemamo adekvatnu ishranu, bukvalno niko od nas i svima nama nešto fali, ali bih uvek išla na proveru - rekla je Švrak.
Biološka uloga vitamina C
Ovaj vitamin učestvuje u brojnim fiziološkim procesima. Doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema, učestvuje u sintezi kolagena važnog za kožu, krvne sudove, kosti i zglobove. Potom poboljšava apsorpciju nehemijskog gvožđa iz hrane, deluje kao snažan antioksidans štiteći ćelije od oštećenja slobodnim radikalima. Nedostatak vitamina C može dovesti do umora, oslabljenog imuniteta, sporijeg zarastanja rana, a u težim slučajevima i do skorbuta.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir.rs