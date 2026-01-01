Slušaj vest

Kako sačuvati zdravlje usred virusa koji haraju. Lekari navode da je važno unositi, između ostalog, dovoljno vitamina C.

Da li je za njegov unos dovoljno samo voće i povrće ili ga je neophodno unositi i u obliku tableta, za jutarnji program Kurir televizije govorila je magistar farmacije i master ishrane, Dajana Švraka.

Dajana Švraka Milutinović Foto: Kurir Televizija

- Apsolutno niko od nas ne unosi dovoljno vitamina i minerala iz same hrane, vrlo često po analizama vidimo da imamo deficit vitamina C, ali isto tako nikad ne bih uzimala suplemente ukoliko nismo proverili analizama iz krvi, konkretno i za vitamin C to možemo da uradimo. Suplementacija kao neki dodatak, apsolutno da, jer nemamo adekvatnu ishranu, bukvalno niko od nas i svima nama nešto fali, ali bih uvek išla na proveru - rekla je Švrak.

Biološka uloga vitamina C

Ovaj vitamin učestvuje u brojnim fiziološkim procesima. Doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema, učestvuje u sintezi kolagena važnog za kožu, krvne sudove, kosti i zglobove. Potom poboljšava apsorpciju nehemijskog gvožđa iz hrane, deluje kao snažan antioksidans štiteći ćelije od oštećenja slobodnim radikalima. Nedostatak vitamina C može dovesti do umora, oslabljenog imuniteta, sporijeg zarastanja rana, a u težim slučajevima i do skorbuta.

