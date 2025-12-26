Društvo
U SUSRET PRAZNICIMA KAO NAJGLEDANIJA KABLOVSKA TELEVIZIJA KOLAŽNOG TIPA – KURIR TELEVIZIJA
Kurir televizija je, prema zvaničnim rezultatima o merenju gledanosti agencije Nielsen, 25. decembra bila najgledanija kablovska televizija kolažnog tipa, na totalu.
Nastavljamo da beležimo uspeh u gledanosti, krojeći program po meri gledalaca, pažljivim odabirom sadržaja; emisijama iz sopstvene produkcije, kao i serijskim programom.
U danima pred nama, pripremamo za gledaoce bogat praznični program, budite uz Kurir televiziju.
Hvala na poverenju! Nastavljamo da osluškujemo vaše želje i da isporučujemo sadržaje po vašem ukusu.
Kurir
