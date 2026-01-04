Ova studija pokazuje da mnogi virusi mogu izazvati kardiovaskularna oštećenja. Vakcinacija i zdrave navike ključne su za zaštitu srca

Kako nagla promena vremena utiče na pritisak i srce pojasnio je za Puls Srbije profesor doktor Petar Seferović, kardiolog.

- Oni koji već imaju neko obolenje kardiovaskularno, dijabetes, povišen krvni pritisak, bolesti bubrega i srca, su mnogo ugroženiji vremenskim nepogodama. Hladnoća je mnogo gora nego toplota jer dovodi do generalno sužetka krvnih sudova u organizmu, pre svega perifernih, a onda se manje šalje krv na periferiju. Generalni priliv hladnog vazduha i temperature dovode do negativnih posledica, ako bolesnik ima kardiovaskularnu bolest može doći do bola u grudima kojeg obično nema - kaže Seferović.

On dodaje da se bolest koja do tog trenutka nije bila primećivana prvi put se ispolji i prepozna upravo u hladnim uslovima.

- Niska temperatura dovodi i do pojačane metaboličke potrošnje što može dovesti do dodatnih problema. Neki ljudi smatraju da su zdravi, posebno muškarci između 50 i 70 godina koji smatraju da ništa ne može da im bude, ali svako preskaknje srca i bol u grudima pri hladnom vazduhu mora da natera pacijenta da se javi lekaru - kaže Seferović.

Seferović upozorio na opasnost od infarkta

Seferović objašnjava da ukoliko pri izlasku napolje bolesnik oseti bol u grudima, treba da stane, prekine fizički napor i polako se vrati kući.

- Smanjenje protoka kroz krvne sudove srca može da dovede ne samo do infarkta, već i iznenadne smrti - kaže Seferović i dodaje da je jedan čovek ok 48 godina smatrao sebe zdravim, a onda iznenadno preminuo u kafiću.

Seferović kaže i da se terapija za povišeni krvni pritisak mora povećati tokom letnjih temperatura, dok se tokom zimskih terapija ne povećava, ali se savetuje da se pacijenti uvek dobro zagreju.

Doktor Maja Knežević iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Nišu kaže da se najviše pacijenata javlja u toku noći:

- Imamo povećan broj pacijenata svih uzrasta, a najveći broj pacijenata javlja se u toku noći zbog povišene telesne temperature, respiratornih infekcija i stomačnih tegoba. Hronični bolesnici se javljaju zbog hipertenzije, a preporučujem da piju terapiju i pokušavaju da kontrolišu pritisak kod kuće, ili pozovu za savet i dođu na pregled - kaže

Ona dodaje da i pojava snega i niskih temperatura dovodi do pacijenata koji se javljaju zbog povreda zbog klizavog terena.

