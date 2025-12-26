Slušaj vest

Usled povreda koje je zadobio, njegov život je bio ugrožen, a zdravlje trajno narušeno. Nakon specijalističkih pregleda, Ognjenu je uspostavljena dijagnoza, epilepsija i autizam.

Foto: Printscreen/Pokreni život

Ognjen koristi mnoštvo lekova koje mora svakodnevno uzimati da bi preživeo. Uz fizikalne tretmane prohodao je, ali otežano.

U toku dana ima do tri napada koji traju od minut do deset minuta, i prati ih ukočenost leve ruke i noge uz fiksiran pogled u levu stranu.

Ognjenovi roditelji ne mogu sami priuštiti lečenje i terapije (rehabilitacija,kontrolni pregledi, fizikalne, logopedske i defektološke tretmane) koje su njemu neophodne svakog dana, a po mišljenju lekara potrebno je izvršiti operativnih zahvat na mozgu u inostranstvu.

Njegova majka Marija je rekla da zna da postoji mnogo dece, i da je svima potrebna pomoć, ali da njen Ogi zavisi od tog novca.

Foto: Humanitarna fondacija Pokreni život

- Ja ne mogu da vam opišem njegove bolove u glavi, ne može da guta... Radiće mu se transplatacija na crevima, ugrađivati se peg, terapija za mozak, implant u srce, operacija obe noge. Mnoga deca očekuju paketić, moje dete ga neće dobiti, njemu znači i 50 i 10 dinara da neko uplati, njemu to znači život. Znate kad je uplakan pod bolovima, dete koje je autistično koje ne zna kako se zove i koje vam u jednom trenutku kaže "mama izvini za sve". Onda bi vam se srce raspalo u komade jer ste nemoćni - rekla je ona, i dodala da Ognjenov život zavisi od novca koji ona nema.

Ispao doktorki iz ruku na rođenju i pao na pločice

Ognjen je najmlađe, peto dete u porodici Jerković koja živi i Grockoj. Njegovi zdravstveni problemi datiraju još iz porodilišta. Kako je njegova majka ranije rekla, on je ispao doktorki iz ruku odmah nakon rođenja, pao na pločice, i tada su mu naprsla pluća.