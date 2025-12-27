Slušaj vest

Kilogram sveže svinjetine u mesarama i velikim marketima u Srbiji košta od 650 dinara pa naviše, dok je jagnjetina skoro duplo skuplja - od 1.100 dinara. S druge strane, praseće pečenje u pečenjarama dostiže cenu i do 2.600 dinara, dok jagnjetina ide i na 3.500 dinara!

Kako se približavaju novogodišnji i božićni praznici, potražnja za mesom u Srbiji naglo raste, jer se praznična trpeza bez njega ne može zamisliti.

- Imamo ogroman broj narudžbina za Novu godinu, ali i za Božić. Da biste obezbedili meso na vreme, morate pozvati i do dve nedelje ranije. Uz praseće i jagnjeće pečenje, tražen je i roštilj, a kilogram košta 1.590 dinara. Što se tiče cena, generalno jesu skočile minimalno pred praznike, zbog potražnje, ali ovi iznosi će biti i narednih dana - kaže nam kratko, zbog velikog reda mušterija, radnica iz jedne beogradske mesare i pečenjare u Ustaničkoj ulici.

Velika potražnja za pečenjem Foto: RINA

Iako mnogi kupuju gotovo pečenje, ima i onih koji vole za praznike da se sami pozabave pripremanjem. Prema aktuelnim cenovnicima velikih trgovinskih lanaca, svinjski but bez kostiju prodaje se po ceni od 550 do 670 dinara, svinjski kare bez kostiju od 650 do 850, dok svinjski file dostiže i 1.100 dinara po kilogramu. Jagnjetina u marketima košta od 1.050 do 1.100 dinara, dok je juneće meso znatno skuplje, pa juneća plećka bez kostiju košta 1.550 dinara, a juneći but i do 1.500 dinara po kilogramu. Slične cene su i u mesarama.

Cenovnik svežeg mesa u velikim marketima Svinjetina 650

Svinjski but bez kostiju 550-670

Svinjski kare bez kostiju 650-850

Svinjski file 800-1.100

Svinjski vrat sa kostima 480-680

Svinjska plećka bez kostiju 550-840

Jagnjetina 1.050-1.100

Juneća plećka bez kostiju 1.550

Juneći but bez kostiju 1.400-1.500

Juneća leđa sa kostima 1.450

Domaćice uveliko pazare sveže komade mesa Foto: Shutterstock

Velika potražnja ovih dana zabeležena je i na pijacama, gde se prodaje "živa vaga". Cena prasića trenutno se kreće od 350 do 400 dinara po kilogramu, dok je jagnjad oko 500 dinara.

- Cene prasića žive vage na jugu se kreću od 350 dinara, ali se nadamo da će cena pred sam Božić da skoči. Što se tiče klanja, cena je od 1.200 do 1.500 dinara, dok pečenje iznosi 100 dinara po kilogramu, iliti, ako je prase od 20 kila, pečenje košta okruglo 2.000 dinara. U drugim mestima cena ide i do 200 dinara po kilogramu - kaže za Kurir jedan mesar i pečenjar iz Vlasotinca.

Prasići se kreću do 400 dinara po kilogramu Foto: Shutterstock

Cene pečenja u pečenjarama Prasetina 2.200-2.600

Jagnjetina 3.000-3.500

Praseće bajadere 2600-3.000

Jagnjeće bajadere oko 4.000

Oni koji poste božićni post pred praznike se snabdevaju i ribom, pa se oslić prodaje od 450 do 550 dinara, šaran od 500 do 900, dok orada i brancin koštaju od 1.350 do 1.750 dinara, u zavisnosti od vrste i kvaliteta. Najskuplji je losos filet, čija cena dostiže 2.250 dinara po kilogramu.

Prase od 25 kila - 10 kila pečenja

Kada se kupi živo prase od 25 kilograma, mnogo manje završi na trpezi. U prvoj fazi, tokom klanja i čišćenja, prase gubi između 25 i 30 odsto težine. Krv, iznutrice i sadržaj utrobe odnose do sedam kilograma, pa nakon toga ostaje približno 18 do 19 kilograma sirovog, uređenog mesa, takozvane hladne vage, s glavom i nogicama.

Prase od 25 kila - 10 kila pečenja Foto: RINA

Cena žive vage na pijacama Mlada stoka Iznos po kilogramu

Prasići 350-400

Jagnjad 500

* Iznosi su u dinarima

Najveći gubitak nastaje tokom pečenja. Zbog isparavanja vode i topljenja masnoće, meso izgubi dodatnih 40 do 45 odsto težine, odnosno još sedam do osam kilograma. Tako ostane 10,5 do 11 kilograma pečenja. Međutim, nije kraj. Kosti i glava čine oko 25 do 30 odsto težine tog pečenja, pa kad se odvoji meso, dobije se svega sedam do osam kilograma spremnog za serviranje.