Porodica Marković živi u teškim uslovima u udaljenom selu Cer kod Preševa i blizu granice sa Severnom Makedonijom. Braća Aleksandar (10) i Relja (5) žive u kući koja prokišnjava, bez grejanja, a često su kako kaže njihov otac Stefan, i bez hrane.

- Fali mi hrana, nema dovoljno hrane. Duva jako, hladno mi je, hladno. Bojim se da će se kuća cela srušiti i da mi nećemo imati kuću. Drugari neće da mi dođu na rođendan jer cela kuća prokišnjava - kaže mali Aleksandar.

- Drugare ima, nekada dođu, nekada neće jer se stide da dođu ovde jer su malo imućni. Nekada ne zovu na rođendan, nekada ne zovemo jer nemamo da kupimo tortu, sok i čips. Pitaju me, tata, ja sam njih zvao, zašto oni mene ne zovu? - kaže Stefan Marković.

- Oni plaču kada neće da dođu drugari kod njih na rođendan. Cela kuća prokišnjava, i sobe, i terasa, svuda - rekla je majka dečaka.

Mali Aleksandar je objasnio da moraju da pokriju glavu ćebetom kako im ne bi bilo hladno, a otac je objasnio da se kuća teško zagreva i da zagrevaju samo prostoriju u kojoj spavaju. Kuća je napravljena od blata i kamena, a najmlađe dete, ćerka Emilija, spava u kolicima jer za krevetac nemaju novca.

- Kupali smo se u koritu jer nismo imali kupatilo i mama nam pere stvari hladnom vodom - kaže Aleksandar.

Majka kaže da ni ove zime njena deca nemaju čizme, a Aleksandar kaže da ima čizme, ali propuštaju vodu.

- Ja bih voleo da budem policajac da bih hvatao kriminalce i lopove - kaže ovaj dečak.

Stefan Marinković objasnio je da dobijaju 19 hiljada dinara materijalne pomoći, dok on mesečno zaradi oko 300 ili 400 evra mesečno.

Otac kaže da deca skupljaju orahe da bi zaradili neki dinar, a Aleksandar je objasnio:

- Roditelji su vredni bore se za nas. Ja radim, skupljam igračke, pomažem mami ili skupljam orahe. Često radim domaći pod svećom - kaže Aleksandar, dok njegova majka dodaje da struje nekada nema i po dva dana.

Na pitanje o čemu mašta, Aleksandar kaže da mašta o Božiću i novom domu. Stefan kaže da veruje u dobre ljude i Boga, a zajedno šalju poruku:

- Pozivamo sve ljude da ulepšaju praznike.

