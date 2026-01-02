Slušaj vest

Kada je 2014. godine Suzet Vilijams iz Sidneja uradila prvi DNK test nije ni sanjala da će joj rezultati promeniti život. Posle nekoliko ponovljenih testova pokazalo se da je ona Srpkinja koja potiče iz Like.

Da priča bude još neobičnija, Suzetino prvo DNK poklapanje bio je Jovica Krtinić, srpski istraživač genetičke genalogije i predsednik Društva srpskih rodoslovaca "Poreklo". Nakon što su 2014. godine stupili u kontakt, njih dvoje su odlučili da se i lično upoznaju. Suzetin prvi dolazak u Srbiju odigrao se 2018. godine i tom prilikom upoznala je Jovicu i njegovu porodicu i sa ovog putovanja ponela najlepše uspomene. Članovi njegove porodice uradili su dodatna DNK testiranja, čime je potvrđeno da su Suzet i Jovica rođaci sa očeve strane.

Upravo je Jovica Krtinić o svemu tome govorio za Kurir televiziju.

- Suzet je uradila DNK test, "Family finder" (Tragač porodice), u jednoj američkoj laboratoriji gde sam i ja imao test, pošto sam 2012. ušao u taj svet i osnovao srpski DNK projekat. Uglavnom, igrom slučaja se desilo da sam joj ja jedan od genetički najbližih srodnika u tom trenutku, i ne samo ja, nego još nekolicina ljudi iz okolnih sela na jugu Like i to je govorilo da je njen biološki otac Ličanin - rekao je Jovica Krtinić i dodao:

Sa osamnaest godina otišla za Ameriku

- Naime, ona je rođena bez saznanja ko je njen otac, bila je u hraniteljskoj porodici, pa je sa 18 godina otišla za Ameriku. Uglavnom, njeno traganje je počelo 2014. godine i prvi put je došla u Srbiju pre nekoliko godina kada smo se i upoznali. Ona je sa tolikom željom došla da upozna i mene i druge ljude i od prvog trenutka se osetio taj rodbinski osećaj.

- Upoznala je moju porodicu i tih dana smo se intenzivno družili, nakon tog dolaska bila je još nekoliko puta, s tim što je ove jeseni došla novim povodom jer je posle više od deset godina došla do saznanja ko je njen biološki otac. Međutim, još ga nije našla, ali je nesumnjivo da je to taj test koji je bio negde u ovo doba prošle godine gde se desilo veliko poklapanje sa jednom ženom za koju se ispostavilo da je njena baka, rođena sestra Suzetinog oca - objašnjava Jovica.

