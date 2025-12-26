Slušaj vest

Sitno se odbrojava do nove godine, a Deda Mrazovi širom Srbije uveliko dele poklone mališanima.

Ipak, poseban dogođaj sprema se u Čačku u nedelju gde će biti održana druga po redu porodična trka Deda Mrazova u kojoj učestvuju najmlađi sa svojim roditeljima. Prošle godine ova neobična trka okupila je veliki broj posetilaca. Trku organizuju Asocijacija Sport za Sve Čačak, grad Čačak u SC Mladost.

- Trka Deda Mrazova održaće se u nedelju sa početkom u 12 časova, na šetalištu na Moravi u dužini od 1200 metara. Potrebno je da dođete i ponesete dobro raspoloženje, i poželjno je da na sebi imate nešto u crvenoj, novogodišnjoj boji i kapicu Deda Mraza - rekao je za RINU Ivan Milinković jedan od organizatora.

Dodaje da ono što je najvažnije jeste da je trka i ove godine humanitarnog karaktera.

- Ove, kao i prošle godine sve donacije to jest novac prikupljen simboličnom kupovinom Deda Mrazove kape, biće doniran za lečenje našeg sugradjanina Relje - kaže Milinković.

Relja je dečak koji se od prvog dana svog života bori sa cerebralnom paralizom. Ne hoda, ne govori i nema nijednu samostalnu funkciju. Ali ono što ima – to su snaga, volja i ogromna borba koja traje svakog dana. Uz mnogo rada, terapija i ljubavi, Relja raste, jača i napreduje onoliko koliko mu njegovo stanje dozvoljava.

- Svaki njegov mali pomak za nas je ogroman. I zato ne odustajemo. Sredstva su potrebna za stalne rehabilitacije, fizikalni i logopedski tretmani. Pred nama je i operacija nogu – koja je neizbežna, samo je pitanje vremena i odluke lekara. Kontinuitet vežbi i terapija je najvažniji - kaže njegova majka.

Ističe da se od srca zahvaljuje svim organizatorima i učesnicima, kao i sugrađanima koji su uz Relju sve ovo vreme.