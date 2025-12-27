Slušaj vest

Od danas su zabranjene posete pacijentima hospitalizovanim i na Klinici za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra u Kragujevcu. Zabrana je na snazi od petka, 26. decembra 2025. godine.

“Procenom epidemiološke situacije u vezi sa respiratornim infekcijama u našoj zdravstvenoj ustanovi, doneta je odluka o zabrani poseta pacijentima na bolničkom lečenju na Klinici za pulmologiju, zbog povećanja broja hospitalizovanih pacijenata sa infekcijama gornjih disajnih puteva i otežanog sprovođenja mera prevencija”, saopštili su iz UKC Kragujevac.

Foto: Kurir/D.Đ.

To je, da sada, treća kragujevačka klinika na su zabranjene posete pacijentima zbog pogoršanja epidemiološke situacije u ovom delu Srbije.