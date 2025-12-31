Slušaj vest

Ljubav je verovatno poslednji pojam na koji pomislite u krugu zatvora u gradu Čelika, no u zenički kazneno-popravni zavod mnogi dolaze kao samci spremni da odsluže kazne za najteže zločine. Ubistva, teške krađe, pronevere, razbojništva, ucene - iz zatvora neretko u odsluženu kaznu ponesu bračno i iskustvo očinstva.

Demir Mešić, je zbog teških krađa i razbojništava osuđen na ukupno devetnaest godina zatvora. Dva puta u Zenici, jednom u zatvoru u Foči. U Danijelinim očima Demir je suprug i otac, životni saputnik.

Par se upoznaje 2002. godine, kada je Demir zatvorsku kaznu u Zenici izdržavao prvi put, piše depo.ba.

- Moram priznati, ja sam se zaljubila u tim danima, on nije. Ja sam to osetila - kaže Danijela.

Kontakt je prekinut na celu deceniju, sve do ponovnog poziva Danijeli tokom drugog boravka u Zeničkom zatvoru:

- Tako je to krenulo, i pisma, i pozivi, ja mislim da sam tri puta dolazila u posetu. I posle sam sa njegovom tetkom u restoran dolazila. I ništa, preko pisma me je pitao - hoćeš se udati za mene. I ja onako u šoku, mislim, gde ću se udati preko pisma? Međutim, ja sam to jedva dočekala, da budem iskrena. Kažem mu "ja se mogu udati za tebe, ali ti moraš shvatiti da se moraš promeniti."

"Porodica je spas od kriminala"

Još šest godina čekaće ovaj par da se voli na slobodi. Isto toliko godina imaće drugo dete koje očekuju Danijela i Demir.

- Nijedan običan čovek ne može znati, ni službena osoba ne može znati šta je kriminal kao ja, koji sam lično u tome čitav život. I onda ja prenosim na to dete te stvari koje sam ja video, koje sam čuo, kojima sam bio svedok ili u nekim čak učestvovao. Kriminal je vrsta bolesti. Radi se o jednoj podlosti koja uđe u čoveka, iz koje se teško izlazi. Brak je spas, ako mi verujete, brak je spas jedan za čoveka da može izaći iz kriminala. Samo ga porodica može izvući, ako oseti ljubav prema ženi, prema detetu, tad može izaći. Na drugi način ne može - rekao je Damir u jednom od intervjua pre nekoliko godina.

Brak iza rešetaka donosi brojne izazove

Ali, Danijela tvrdi i posebna zadovoljstva:

- Kad provodite vrijeme s nekom osobom non-stop, nije zanimljivo. Puno više ima razumijevanja, puno više ljubavi. Svega onog što nedostaje onim parovima koji su stalno zajedno. Za mene je izazov da stojim na stanici, čekam pola sata autobus, smrzavam se, jer mi je samo u glavi da dođem ovde u Zenicu, da dođem njega da vidim - ispričala je tada Danijela i dodala:

- Tu je za mene izazov. Više izazova prethodilo je braku, uz brojne osude porodice i prijatelja. Pošto imam samo oca živog, jedinu podršku dobila sam od njega, u smislu da sam mu najavila ovaj brak i sve što sledi uz to. Međutim, ružan je osjećaj kad se napušta ova ustanova, neopisiv, neuporediv, ne može se uporediti ni sa čim. A vremenom se navikne.

