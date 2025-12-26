Slušaj vest

Putevi u nižim predelima u Srbiji uglavnom su vlažni, dok snega u raskvašenom stanju do pet centimetara ima na teritoriji Niša, Zaječara, Čačka, Ivanjice i Vranja, saopštilo je danas Javno preduzeće "Putevi Srbije".

"Putevi" su vozače upozorili i na poledicu i maglu, najviše u jutarnjim i večernjim časovima, koje su najčešće na deonicama duž rečnih tokova, kotlina, klisura, kao i na mostovima.

Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, dok kamioni čekaju tri sata za izlaz iz Srbije jedino na prelazu Sremska Rača.

Kurir.rs/Beta

