Pripadnici Gorske službe spasavanja, u kostimima Deda Mraza, spustili su se sa krova zgrade Klinike za pedijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac i podelili novogodišnje paketiće deci koja se nalaze na lečenju u toj zdravstvenoj ustanovi.

Više od 30 novogodišnjih paketića ispunjenih bojankama, slatkišima, grickalicama i igračkama podeljeno je najmlađim pacijentima. Poklone su dobila deca koja se leče na Klinici za pedijatriju i u Centru za dečiju hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac. U ovoj dobrotvornoj akciji u Kragujevcu učestvovalo je devetoro volontera GSS-a.

Gorska služba spasavanja obradovala mališane u UKC Kragujevac

Poslednjih šest godina, pripadnici Gorske službe spasavanja Srbije, u saradnji sa više organizacija širom zemlje, u danima pred Novu godinu izvode akcije dodele novogodišnjih paketića deci koja, nažalost, praznike dočekuju u bolnicama.

Ove godine članovi Gorske službe spasavanja malim pacijentima dele paketiće u 11 gradova širom Srbije.