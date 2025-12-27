Slušaj vest

U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.

U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, govoriće se o temama:

• Ko će i kako rešiti krizu zakonodavne i sudske vlasti u zemlji?

• Da li ruski vojni blogeri unose haos u svetske medije i po nečijem nalogu?

• Šta stvarno stoji iza pada aviona s generalima u Turskoj?

• Da li je Epstin Sotona ili samo njegov sluga?