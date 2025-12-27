Slušaj vest

Sezona virusa je u punom jeku, a roditelji se svakodnevno suočavaju sa istim pitanjem: Da li je ovo samo obična prehlada ili nešto ozbiljnije?

Grip je poznat po bolovima u kostima i ekstremnom umoru, ali stručnjaci upozoravaju da postoji jedan specifičan znak koji se često javlja pre nego što dete dobije temperaturu ili počne da kašlje.

Prvi signal: Vreme večere

Vreme je večere i odjednom vam se čini da nešto nije u redu. Vaše dete, koje inače lepo jede, jedva da pipne hranu. Nema apetita, odbija čak i omiljene grickalice.

Dete odbija hranu Foto: Shutterstock

Na šta još treba obratiti pažnju?

Grip ne dolazi tiho – on “udara” naglo. Pored iznenadnog odbijanja hrane, pratite i ove simptome koji se mogu razviti veoma brzo:

- Iznenadna visoka temperatura (često praćena drhtavicom)

- Ekstremni umor ili niska energija (dete je neobično mirno, manje se igra i želi da leži)

- Bolovi u telu (žalbe na bolne mišiće, ruke ili noge)

- Suv, uporan kašalj koji se pogoršava noću

Stručnjaci naglašavaju da je promena u energiji deteta – manje igre, više ležanja na kauču i nezainteresovanost za hranu – često prvi pokazatelj bolesti.

Prvi pokazatelj bolesti manjak energije Foto: Shutterstock

Kako da zaštitite porodicu i smanjite prenošenje?

Grip se najlakše širi u prvih pet dana bolesti. Čak i ako je virus već ušao u kuću, postoje načini da usporite njegovo širenje na ostale članove porodice:

- Pravilno pranje ruku Ovo je prva linija odbrane. Ruke treba prati toplom vodom i sapunom redovno, a posebno pre jela i nakon brisanja nosa.

- “Uhvati, baci, uništi” - Naučite decu da koriste maramicu kada kašlju ili kijaju. Ključno pravilo je: maramica se odmah baca u kantu za smeće. Ne vraća se u džep i ne ostavlja na stolu.

- Trik sa laktom - Ako maramica nije pri ruci, naučite dete da kašlje u unutrašnji deo lakta, a nikako u šaku. Kada kašljemo u dlan, virusi ostaju na ruci i prenosimo ih na sve što dodirnemo (kvake, igračke, druge ljude).

- Ostanite kod kuće - Ako dete (ili vi) imate visoku temperaturu ili se osećate loše, ostanite kod kuće. Izbegavanje kontakta sa drugima je najbolji način da se lanac zaraze prekine.

Kada potražiti hitnu pomoć? Iako većina dece prebrodi grip uz mirovanje i tečnost, ako primetite da dete ima bilo kakvih problema sa disanjem, ne čekajte – odmah potražite medicinsku pomoć.