Drugi dan vikenda doneće Srbiji promenljivo oblačno vreme, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Ono što je interesatno, očekuje se i prolazna, kratkotrajna i lokalna pojava pljuskova snega i susnežice.

Biće veoma vetrovito, uz veoma jak severozapadni vetar, u Vojvodini, na planinama, u Pomoravlju i na istoku Srbije i sa olujnim udarima. Zbog vetra, subjektivni osećaj biće da je dosta hladnije.

Jutarnja temperatura biće od -4 do 0, u Timočkoj i Negotinskoj Krajini do 2°C, a maksimalna dnevna od 3 do 7°C. U Beogradu jutarnja temperatura biće 0, maksimalna dnevna 4°C.

Sam termin pljusak snega prethodnih godina izaziva negodovanja u javnosti, jer se mnogi pitaju "kako pljusak snega". Pljusak snega je meteorološka pojava i kao termin poznata ne od juče, već oduvek u struci. Slična situacija javlja se i leti sa superćelijskim olujama, a ova pojava je usvojena od davnina, ali je zbog učestalosti izazvala ogromne pažnje u medijima i javnosti, često se i zloupotrebljava, iako je reč o potpunoj priodnoj i uobičajenoj pojavi kod nas, naročito tokom letnjih meseci.

U letnjem delu godine skoro svakodneva pojava u Srbiji su pljuskovi kiše. Razlika između kiše i pljuska je u različitom intenzitetu i trajanju padavina, a ove dve pojave padaju iz oblaka posebnih vrsta.

Kiša pada iz nimbostratusa i reč je o slabim i umerenim padavinama na većem prostoru. Pljuskovi se javljaju uz moćnih vertikalnih oblaka kumulonimbusa, koji su vertikalno razvijeni, nekada i više od 15 kilometara, a zauzimaju malu horizontalnu površinu, veoma su intenzivni i jaki, često praćeni grmljavinom. Kada se kumulonimbus javi u zimskom delu godine, pri niskim temperaturama, sneg koji pada iz takvog oblika poprima karakteristike pljuska, i iz tog razloga se kaže pljusak snega ili susnežice ili pljusak krupe. Pljusak snega od običnog snega razlikuje se po tome što je veoma intenzivan, snažan, za kratko vreme može da donese veću kiličinu padavina, naglo počinje, kratko traje, lokalnog je karaktera.

Pljusak snega iako retka pojava, može da se javi na našem području u hladnijem delu godine. Na području Srbije najčešće se javlja krajem zime i tokom marta, ali očekuje se i tokom sutrašnjeg dana.

Pljuskovi snega su kao i pljuskovi kiše lokalnog i kratakotrajnog karaktera, pa je nedaleko može sijati sunce i biti potpuno suvo. Kada se pojavi pljusak snega, na manjem prostoru u kratkom intervalu može pasti više centimetara snega, isto kao leti dosta kiše, pa nastanu lokalne poplave i bujice.

Procesi u atmosferi biće u nastavku vikneda idelani za nastanak ovih pojava. Atmosfera će biti nestabilnija, temperatura vazduha u prizemlju bila do oko 5°C i naglo bi opadala sa visinom. Istovremeno, preovladavaće i veoma snažno severozapadno visinsko strujanje.