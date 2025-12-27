Slušaj vest

Nekada u bivšoj Jugoslaviji stotine hiljada ljubitelja zimskih sportova odlazilo je u Kranjsku Goru ili na Mariborsko Pohorje, to su bile omiljene skijaške destinacije, a i sada se mnogo turista iz republika, koje su postale samostalne države, odlučuje da zimski odmor provede u Sloveniji.

Kažu Slovenci da su im Srbi redovni i dobri gosti, a mi smo sada proverili kakve su cene u nekoliko ski centara i mogli smo da se uverimo da su, kako se to popularno kaže - "beogradske".

Cena ski pasa se razlikuje od skijališta do skijališta, a ako je uporedimo s Kopaonikom, možemo da konstatujemo da je slična, a ponegde, kao recimo na Krvavcu, i manja.

Cene hrane i pića takođe variraju, pivo ćete platiti 3,50 evra i više, cena flaše vina počinje od 15 evra, kuvano vino od 3,00. Espreso od 2,40, kapućino od 3,00, a čaj 2,00... Za gazirani sok izdvojićete bar 3,00... Što se tiče "klope", trebaće vam bar 10 evra da biste nešto pojeli, naravno, ukoliko ste gladniji i zahtevniji, cene su znatno više...

Kada su u pitanju ostali troškovi, morate da uračunate put od otprilike 1.200 kilometara u oba pravca, što uključuje putarinu koja u Hrvatskoj iznosi oko 35 evra (oba pravca), a vinjeta za Sloveniju košta 16 evra (sedam dana).

MARIBORSKO POHORJE - MARIBOR

Mariborsko Pohorje zimi je pravo carstvo bele čarolije. Ogromna planina nadgradjena šumovitim vrhovima i prostranim padinama dočekuje skijaše raznih uzrasta, a pogled na Maribor u dolini daje osećaj da se svet sa staze prostire beskrajno. Ovo skijalište, jedno od najpoznatijih u Sloveniji, nudi savršenu kombinaciju adrenalina, udobnosti i autentičnog planinskog šarma.

Staze su raznovrsne i dobro uređene. Za početnike tu su široke plave staze, blage i pregledne, idealne za prve zavoje i učenje ritma. Srednje zahtevne crvene staze nude odličan balans brzine i kontrole, dok crne staze, poput legendarne FIS staze "Zlatna lisica" testiraju veštine i hrabrost odličnih skijaša i profesionalaca. Široke doline i gusti borovi stvaraju osećaj sigurnosti, dok nagli spustovi i strmi delovi pružaju pravu dozu adrenalina.

Jedna od posebnosti Pohorja je moderna mreža - brze gondole i sedešnice smanjuju čekanje, a vožnja do vrha pruža panoramski pogled na snežne vrhove i grad. Veštački sneg osigurava odlične uslove i kada prirodne padavine izostanu, pa sezona traje dugo.

Posle dana provedenog na stazama, atmosfera se seli u planinske kafiće i restorane gde miris kuvanog vina i domaće kuhinje mami i one najupornije koji žele još jedan spust. Mariborsko Pohorje nije samo skijanje - to je doživljaj zime u punom sjaju, kombinacija sporta, prirode i opuštanja, gde svaka staza donosi novi osmeh i energiju koja traje do sledeće posete.

Idealna smeštaj za skijanje je hotel Habakuk, smešten je na obroncima Pohorja, na samom obodu Maribora, gde se priroda susreće s gradskim životom. Okružen zelenilom i brojnim pešačkim i biciklističkim stazama, idealan je izbor za odmor tokom cele godine. Moderan komfor, velnes sadržaji i mirno okruženje čine Habakuk savršenim mestom za opuštanje, ali i odličnom polaznom tackom za skijanje na Pohorju, jer tu odmah gondiola koja vas vozi na staze.

Ni po koju cenu ne treba propustiti šetnju magičnim centrom slovenačke Štajerske. Maribor je savršen grad za ljubitelje mira, zelenila i aktivnosti u prirodi. Možete da uživate u predivnom pogledu sa obe strane reke Drave, ali nikako, baš nikako ne smete da napustite Maribor, a da ne vidite najstariju lozu na svetu koja još rada.

Ispred objekta zanimljivog naziva "Stara trta" videćete baš nju - kažu da su stručnjaci utvrdili da je loza stara preko 400 godina i da je to zvaničan Ginisov rekord. Ono malo vina koje se od nje dobija, gradske vlasti u flašicama poklanjaju znamenitim ličnostima. U "Staroj trti", koja je u vlasništvu turističke organizacije grada, mogu da se kupe vina najvažnijih proivođača tog područja.

Videli smo i čuveni Stub kuge na Grajskom trgu, isprobali sjajne kulinarske specijalitete. Svakako vredi posetiti bistro i restoran Nana u samom centru grada, jer cula ukusa i mirisa zaista uživaju. Za ljubitelje vina, ali ne samo za njih, obavezna je poseta vinskom podrumu, ako uopšte tako može da se nazove.

Centar Maribora, naime, krije jednu od najvećih i najstarijih klasičnih vinskih podruma u Evropi - Vinag. Najstariji deo podruma, izgraden 1847. godine, prostire se na impresivnih 15.000 kvadratnih metara sa više od 2,1 kilometar podzemnih hodnika. U njima se nalaze ogromne drvene bačve, betonski i metalni tankovi i bezbroj boca prekrivenih prirodnom vinskom patinom. Ukupni kapacitet skladištenja iznosi čak tri miliona litara vina.

Najvredniji deo podruma svakako je vinski arhiv, u kojem se pažljivo čuvaju boce najboljih i najprestižnijih berbi. Nakon obilaska fascinantnog "mariborskog podzemlja", možete uživati u prijatnoj degustacionoj sali i prepustiti se vrhunskom vinskom doživljaju. Vina je moguće i kupiti, kako biste deo bogate vinske tradicije Maribora poneli sa sobom.

Udaljenost od Beograda: 509 km

Visina: 1.400 m

Staze (km): 33

Ski pas: Dnevni 42 evra, sedmodnevni 241 evro

KRANJSKA GORA - KRANJ

Kranjska Gora zimi izgleda kao razglednica koja je oživela. Na samom severozapadu Slovenije, podno moćnih Julijskih Alpa, ovo popularno skijalište dočekuje goste dobro pripremljenim stazama, mirisom borova i planinskim vazduhom koji seče pluća, ali puni energijom. Nije glamurozno na prvi pogled, ali ima onu alpsku eleganciju koja osvaja iz prve.

Skijaški centar se prostire na nekoliko povezanih padina, a staze su pregledne, široke i savršeno ispeglane. Najpoznatije su Podkoren i Vitranc, gde se svake godine voze i trke Svetskog kupa. Upravo tu se oseti prava dinamika - blagi gornji delovi idealni su za početnike, dok se niže staze naglo strme i traže preciznost, brzinu i čvrste noge. Crvene staze dominiraju, ali bez straha - sve su logično postavljene i daju osećaj kontrole čak i kada se uhvati ozbiljan tempo.

Za one koji tek ulaze u svet skijanja Kranjska Gora je gotovo savršena. Plave staze oko centra mesta blage su i bez iznenađenja, a žičare su moderne i brze, pa uglavnom nema dugog čekanja ni gužve. Veštački sneg garantuje dobre uslove tokom cele sezone, čak i kada zima u dolini pokaže slabosti.

Poseban šarm dolazi tek nakon poslednje vožnje. Skije se skidaju, a dan se nastavlja u toplim planinskim barovima, uz kuvano vino i pogled na osvetljene staze. Kranjska Gora možda nije najveće skijalište u Alpima, ali je jedno od onih koje se pamti - po sportskoj tradiciji i osećaju da si, makar na trenutak, deo alpske zime kakva je nekad bila.

Ipak, prava duša Kranjske Gore oseća se van staza. U centru mesta, drvene kuće i mali trgovi deluju kao scena iz bajke. Kafići su puni skijaša umornih, ali zadovoljnih, dok se iz šolja puši čaj, kakao ili kuvano vino. Uveče, kada se planina smiri, šetnja kroz mesto ima poseban šarm - svetla se lome o sneg, a hladan vazduh puni pluća svežinom.

Nestvarna je i okolina. Jezero Jasna, zaleđeno i tiho, pruža prizor koji oduzima dah, dok su izvori Zelenci smaragdni kontrast belini zime. Kranjska Gora tada pokazuje da nije samo skijalište, već mesto gde priroda i čovek dišu istim ritmom. To je zimski predah koji podjednako opušta i inspiriše, i kome se uvek rado vraća.

Samo osam kilometara od Kranjske Gore nalazi se čuvena Planica, hram skijaških skokova i letova, mesto gde se pomeraju granice ljudske hrabrosti. Ogromne skakaonice, predvođene legendarnom Letalnicom bratov Gorišek, uzdižu se iz snega kao čelicni spomenici snovima o letu. Kada skakači polete, vreme na trenutak stane, a tišina doline prekida se samo hukom vetra i uzdasima publike. Ovde su obarani mnogi svetski rekordi, ispisivana istorija i stvarani heroji.

Poseban doživljaj je oblilazak najveće letaonice jer pogled na dolinu i sama pomisao da ljudsko biće ima hrabosti da se spusti niz strmo zaletište i potom leti više od 200 metara oduzima dah.

A kada se ste već nadomak Kranja, nikako ne treba da zaobiđene ovaj simpatični grad, koji je na strateškoj poziciji hiljadama godina. Smešten između dve reke na konglomeratnoj steni ispod Alpa, oduvek je bio živo središte gde su se susretale različite etničke grupe.

Foto: Promo

Zato je Kranj i danas glavni grad Gorenjske. Kranj je ujedno i jedini grad u Sloveniji iz kojeg možete videti Triglav, Stol i Grintavec, najviše vrhove tri planinska lanca u južnim Alpama. Prepručujemo posetu Muzeju Janeza Puhara, čoveka koji je izmislio fotografiju na staklu, gde se čak možete fotografisati tom tehnikom, a izgledaćete kao da ste rođeni početkom 19. veka. Ukoliko imate vremena, na istom mestu zaigrajte popularne iskejp igre "Puharova tajna labaratorija" i "Potraga za izgubljenom fotografijom".

Ogromna atrakcija je obilazak tunela ispod starog grada. Izgrađeni su tokom Drugog svetskog rata i korišćeni kao skloništa za stanovništvo Kranja. Izgradnju su započeli Nemci kao sklonište u slučaju bombardovanja, prema nacrtima za skloništa iz 1939. godine. Tuneli su izgradeni u dužini od 1.300 metara u obliku krsta sa četiri ulaza.

Udaljenost od Beograda: 618 km

Visina: 1.200 m

Staze (km): 20

Ski pas: Dnevni 49 evra, sedmodnevni 265 evra

KOPE

Skijalište Kope smešteno na severu Slovenije, visoko iznad Slovenj Gradeca i tik uz austrijsku granicu, predstavlja pravo otkrovenje za ljubitelje autentične planinske atmosfere. Na obroncima Pohorja, okružene gustim četinarskim šumama, Kope odišu mirom i prirodnom lepotom, daleko od masovnog turizma i buke velikih alpskih centara. Ovde se skija sporije, dublje diše i istinski uživa u planini.

Skijaški centar raspolaže sa oko 12 kilometara uređenih staza, koje su raspoređene tako da zadovolje sve profile skijaša. Najpoznatija i najduža je staza Pungart, široka crvena deonica koja pruža savršen balans brzine i kontrole, idealna za srednje iskusne skijaše. Plave staze su blage i pregledne, odlične za početnike, decu i rekreativce koji tek ulaze u svet zimskih sportova. Za one željne adrenalina, tu su i kraće, ali strme crne staze koje traže dobru tehniku i koncentraciju.

Snažan utisak ostavlja noćno skijanje - osvetljene staze kroz tišinu šume stvaraju gotovo filmski ambijent. Kope nisu mesto glamura, već iskrenog zimskog užitka, gde priroda i skijanje idu ruku pod ruku i ostavljaju snažan utisak koji se dugo pamti.

Leti se Kope pretvaraju u živopisnu destinaciju na otvorenom. Bajk park nudi raznovrsne, a sve upotpunjuje medunarodni MTB festival Flat Out Days. Posetiocima su na raspolaganju i brojne pešačke i biciklisticke staze, adrenalinski park, dečje igralište, kao i mnoštvo doživljaja u prirodi.

Kope je ujedno i odlicna polazna tačka za sportske pripreme, jer nudi različite sportske terene, staze za trčanje i planinarenje, kao i kvalitetnu smeštajnu infrastrukturu u neposrednoj blizini. S novim hotelima, velnes centrom (planiranim za 2026. godinu) i apartmanskim kompleksom, destinacija se ubrzano razvija u moderan, održiv, celogodišnji planinski centar.



Udaljenost od Beograda: 577 km

Visina: 1.542 m

Staze (km): 12,5 km

Ski pas: Dnevni 39 evra, sedmodnevni 229 evra

KRVAVEC

Krvavec, planina koja se iz Ljubljane vidi kao na dlanu, zimi postaje prava mala alpska pozornica. Dok se grad guši u magli, ovde, na svega tridesetak minuta vožnje od prestonice Slovenije, sunce obasjava bele padine i stvara utisak da je zima upravo ovde pronašla svoj idealan oblik.

Skijalište Krvavec razvučeno je preko širokih grebena, a staze deluju prirodno uklesane u planinu. Crvene staze, najbrojnije, savršeno balansiraju između adrenalina i uživanja. Dovoljno brze da probude puls, ali dovoljno široke da pruže sigurnost i skijašima sa manje iskustva. Plave staze, blage i pitome, spuštaju se poput belih serpentina i idealne su za porodice i početnike koji tek otkrivaju čari skijanja.

Za one željne izazova, crne staze na Krvavcu ne praštaju greške. Strmi nagibi i čvrst sneg traže koncentraciju i tehniku, ali nagrada dolazi u vidu pogleda koji seže sve do Julijskih Alpa. Svaki zavoj ovde ima težinu, svaki spust ostavlja trag, ne samo u snegu, već i u sećanju.

Šarm Krvavca krije se i van staza. Planinske kolibe mirišu na kuvano vino i domaće specijalitete, dok se na terasama, uz tople sunčeve zrake, skijaši odmaraju kao da su usred proleća, a ne na skoro 2.000 metara nadmorske visine.

Krvavec nije samo skijalište. On je zimski beg od svakodnevice - brz, dostupan i dovoljno autentičan da se sa njega uvek vraćate sa željom za još jednim spustom. Pored toga, godinama je proglašavan za najbolje skijališe u Sloveniji.

Što se tice ugostiteljskih objekata, dominira Krvavec, hotel na najvišoj nadmorskoj visini u Sloveniji, koji je smešten je direktno na stazi i to je njegova ogromna prednost koja ce vam uštedeti mnogo vremena.

Udaljenost od Beograda: 577 km

Visina: 1.971 m

Staze (km): 30 km

Ski pas: Dnevni 45 evra, sedmodnevni 205 evra

