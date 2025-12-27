Slušaj vest

Snimak dečaka sa Daunovim sindromom koji dirljivo grli sveštenika u crkvi razgalio je mnoge. Njegova vedrina i snaga ljubavi podsećaju nas koliko su važni prihvatanje i toplina u našim zajednicama.

Ova emotivna scena koju je objavio na društvenim mrežama teolog i veroučitelj Aleksandar Đurđević, dirnula je mnoge.

Kako se može videti dečak je prišao i zagrlio sveštenika.

- Ljudi sa Daunovim sindromom nose u sebi tu tihu, ogoljenu ljubav, bez interesa, bez maske, bez uslova. Ove godine imao sam blagoslov da učestvujem u projektu i radim sa decom sa Daunovim sindromom. Jedan njihov zagrljaj i shvatiš koliko si siromašan bez ljubavi - naveo je Đurđević.

Foto: Printskrin

Oni ne govore mnogo, ali ljubav pokazuju jače nego iko.

- Stoјiš, a onda priđe i zagrli te bez ikakvog razloga, samo iz ljubavi. I tada shvatiš koliko malo treba čoveku. I u tom trenutku se postidiš načina na koji gledaš svet - dodao je.

Snimak je dirnuo mnoge.

- Isplaka se ja. Dete sa Daunovim sindromom u jednoj osnovnoj školi u Šapcu je najvoljenije dete u tom odeljenju, svako jutro ga prvo svi drugari izgrle a on im kaže: "Dobro jutro, drugari. Stigao sam" - navodi se u jednom od komentara.

Sveštenik na snimku je, kako navode vernici, otac Vladimir Radović, prezviter Hrama Svete Petke u Beogradu.

- Imam ćerkicu sa Daunovim sindromom, kad nam je naš pop Rade došao da sveti vodicu, Milica ga zagrlila oko noge, jer je poprilično krupan čovek. On se isplakao. Od tad joj donosi poklone za rođendan. Imamo i fotografiju njih dvoje pored TV-a. To su najnežnija bića, uvek zabrinuti za svakog oko sebe. Oni svojim prisustvom blagoslove ovaj svet ljubavlju - napisala je jedna korisnica.