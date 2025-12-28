Slušaj vest

Mnogi misle da će uštedeti struju ako gase boljler kada im ne treba, ali majstor otkriva da je to potpuni kontraefekat!

U našoj zemlji večito se postavlja pitanje da li bojler treba da bude stalno uključen ili da se pali po potrebi.

Čuveni majstor Darko Kojić otkrio je da upravo to povećava potrošnju.

- Sve su babe pričale: "Gasi bojler!" Najbolje je kada bojler radi non-stop - objasnio je Kojić.

Kojić kaže da je najbolje kada bojler radi non-stop Foto: Shutterstock

Dodao je da tako bojler najmanje struje troši.

- Najmanje struje troši kada radi non-stop jer njemu je voda non-stop vruća i čim se voda malo ohladi on malo upali i zagreje i ugasi i on bojler radi na 20-30 odsto snage. Kada je voda hladna u njemu i kada ga upališ on radi na 100 odsto i on tad kida struju - naglasio je Kojić.

Nedavno su i iz inicijative Money Saving Boiler Challenge istakli da ljudi mogu jednostavno smanjiti potrošnju energije i račune tako što će obezbediti optimalan rad bojlera, ali mnogi nisu svesni da podešavanja uređaja mogu prilagoditi sami.

Podešavanje temperature protoka na kombinovanom bojleru na 60 °C ili niže povećava njegovu efikasnost, a to prosečnom domaćinstvu može doneti godišnju uštedu od 76 do 117 evra.

Ako je bojler podešen na 80 °C, prosečno domaćinstvo može uštedeti oko 9% ukupne potrošnje gasa. Kod godišnje potrošnje od 12.000 kWh, smanjenje temperature na 60 °C rezultira uštedom od 1.092 kWh gasa, odnosno između 76 i 117 evra.