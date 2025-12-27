Slušaj vest

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski uručila je danas priznanja "Milunka Savić" za sedam žena koje su svojim zalaganjem doprinele razvoju u oblasti brige o porodici i očuvanju porodičnih vrednosti.

- Vrednosti na kojima počiva srpsko društvo, kao što su hrabrost, žrtva, ljubav i briga za drugoga, žive i danas - poručila je ona.

Naglasila je da priznanje, koje se uručivalo i ove i prošle godine, nosi ime Milunke Savić, ne samo zato što je ona bila heroina, već zato što je bila merilo hrabrosti, požrtvovanja i tišine u kojoj se nose najteže bitke.

- Naše heroine nisu ostale u istoriji, one postoje i danas, a društvo koje ume da prepozna ovakve ljude, zna kuda ide - navela je.

Ministar je naglasila da su sedam nagrađenih veličanstvenih žena različite po godinama, mestu gde žive i životnim okolnostima, ali ih spaja jedna nit, a to je sposobnost da se ostane čovek onda kada je najteže.

Kako je istakla, među nagrađenima je devojčica, Irina Trojanovski, koja je rođena bez ruku, ali ne i bez snage. Baka, Milja Zečević, svedok najtežih zločina, žena koja je preživela ono što je za mnoge nezamislivo, a ostala da živi, da svedoči, da pamti.

Takođe, priznanje je dobila i Danica Šmic, žena koja nas uči da humanost nije veliki gest, već svakodnevna odluka da ne okrenemo glavu, kao i Lena Kljajić, devojčica koja sa rukama u testu čuva tradiciju.

Posthumno je nagrađena i Vesna Stojković, majka koja je u trenutku najveće opasnosti svojim telom zaštitila dete.

Priznanjem je odato poštovanje i Mileni Todorović, ženi koja je ceo svoj život otvarala vrata svoga doma deci bez doma i pružala im ljubav, kao i Silvana Veselinović, žena koja je izabrala ljubav tamo gde su drugi odustali.

- Hvala vam što svojim životima potvrđujete da herojstvo nije prošlost, već sadašnjost - zaključila je Đurđević Stamenkovski.

Ministarka je i na Instagramu podelila objavu o sedam heroina koje su dobile nagrade.

- Irina Trojanovski, Milja Zečević, Danica Šmic, Lena Kljajić, Vesna Stojković, Milena Todorović, Silvana Veselinović. Različite po godinama, sudbinama i životnim putevima, a iste u snazi da ostanu ljudi kada je najteže, u hrabrosti da daju sebe drugima i u ljubavi koja ne traži aplauz - istakla je ministarka, i zaključila: