ONE NE NOSE ORDENJE, ONE NOSE ŽIVOT: Ministarka Stamenkovski uručila priznanja "Milunka Savić" za sedam žena - Herojstvo u Srbiji nije prošlost, već sadašnjost
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski uručila je danas priznanja "Milunka Savić" za sedam žena koje su svojim zalaganjem doprinele razvoju u oblasti brige o porodici i očuvanju porodičnih vrednosti.
- Vrednosti na kojima počiva srpsko društvo, kao što su hrabrost, žrtva, ljubav i briga za drugoga, žive i danas - poručila je ona.
Naglasila je da priznanje, koje se uručivalo i ove i prošle godine, nosi ime Milunke Savić, ne samo zato što je ona bila heroina, već zato što je bila merilo hrabrosti, požrtvovanja i tišine u kojoj se nose najteže bitke.
- Naše heroine nisu ostale u istoriji, one postoje i danas, a društvo koje ume da prepozna ovakve ljude, zna kuda ide - navela je.
Ministar je naglasila da su sedam nagrađenih veličanstvenih žena različite po godinama, mestu gde žive i životnim okolnostima, ali ih spaja jedna nit, a to je sposobnost da se ostane čovek onda kada je najteže.
Kako je istakla, među nagrađenima je devojčica, Irina Trojanovski, koja je rođena bez ruku, ali ne i bez snage. Baka, Milja Zečević, svedok najtežih zločina, žena koja je preživela ono što je za mnoge nezamislivo, a ostala da živi, da svedoči, da pamti.
Takođe, priznanje je dobila i Danica Šmic, žena koja nas uči da humanost nije veliki gest, već svakodnevna odluka da ne okrenemo glavu, kao i Lena Kljajić, devojčica koja sa rukama u testu čuva tradiciju.
Posthumno je nagrađena i Vesna Stojković, majka koja je u trenutku najveće opasnosti svojim telom zaštitila dete.
Priznanjem je odato poštovanje i Mileni Todorović, ženi koja je ceo svoj život otvarala vrata svoga doma deci bez doma i pružala im ljubav, kao i Silvana Veselinović, žena koja je izabrala ljubav tamo gde su drugi odustali.
- Hvala vam što svojim životima potvrđujete da herojstvo nije prošlost, već sadašnjost - zaključila je Đurđević Stamenkovski.
Ministarka je i na Instagramu podelila objavu o sedam heroina koje su dobile nagrade.
- Irina Trojanovski, Milja Zečević, Danica Šmic, Lena Kljajić, Vesna Stojković, Milena Todorović, Silvana Veselinović. Različite po godinama, sudbinama i životnim putevima, a iste u snazi da ostanu ljudi kada je najteže, u hrabrosti da daju sebe drugima i u ljubavi koja ne traži aplauz - istakla je ministarka, i zaključila:
- Bila mi je čast da im danas uručim priznanja ,,Milunka Savić’’, kao izraz poštovanja za sve ono što one jesu. One ne nose ordenje, one nose život. Hvala vam drage dame i devojčice što nas podsećate da se najveće bitke često vode u tišini i da je herojstvo u Srbiji traje i postoji i danas.