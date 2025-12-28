Slušaj vest

SPC danas obeležava Materice – jedan od nekoliko praznika koji prethode Božiću. Kao što su majke vezivale decu na Detinjce, na isti način danas deca vezuju majke.

Materice su najveći hrišćanski praznik majki i žena u našem narodu. Kao što su roditelji prošle nedelje vezivali decu, tako danas mališani vezuju svoje majke.

One se odvezuju poklonima, koji mogu biti i skromni, poput bombone ili jabuke.

Običaj "vezivanja" i "odvezivanja" potvrđuje neraskidivu vezu svih članova porodice i simboliše čvrste porodične veze, slogu i mir.

Vezuju se i žene u okruženju – komšinice, tetke, bake. Sprema se svečani, zbog Božićnog posta, posni ručak, koji okuplja celu porodicu.

Kao i krsne slave i ovi praznici su jedinstvene naše svetkovine.

Materice su, kao nekada, i danas prilika da se obraduju siromašna ili deca bez roditelja.

Na Materice nipošto ne treba obući već nošenu odeću već isključivo novu, kako bismo „čisti“ ušli u Novu godinu i prizvali lepe trenutke.