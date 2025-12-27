Slušaj vest

Iako su gužve na graničnim prelazima tema broj jedan u Srbiji, to nisu jedine situacije u kojima se putnici osećaju bespomoćno. Kako cariniku objasniti nešto za šta nisi ni čuo da postoji, produbljuje problem otvarajući još milion pitanja šta uraditi u takvoj situaciji. Upravo se jedan Srbin na rumunskoj granici našao u bezizlaznoj situaciji koja je mogla skupo da ga košta. I bukvalno i u prenesenom značenju.

A priča se desila nedavno i počinje dolaskom Srbina na rumunsku granicu jedne kišne noći.

“Vratio sam se iz Rumunije (Temišvar) i prilikom povratka sam imao malu neprijatnost sa rumunskim graničarem. Dok je prolazio pored automobila, primetio je da mi je na vozačevoj strani oguljena farba na prednjem braniku. Branik je ceo, bez ulubljenja, ima poneku naprslinu, ali to nije mogao da primeti po kiši i mraku. Razlog oštećenja je nagnječenje od pre par godina na žardinjeru i sada se farba ljušti”, počeo je priču na Reditu ovaj muškarac.

Objašnjava da dok mu je uzimao dokumente pitao je šta se desilo.

"Mogao si da udariš čoveka dok si dolazio i da on sad leži u kanalu"

"Rekao sam šta je u pitanju, a on meni 'imaš li papir od policije za to'. Rekoh da nemam. Na šta mi on reče: 'Mogao si udariti čoveka dok si dolazio i da on sad leži u kanalu'. Pozvao me je da izađem napolje, na šta sam rekao da razumem šta hoće da kaže, ali da ja papir nemam i ne znam za taj propis. Otišao je u kućicu i pojavio se sa dokumentima i opet mi govori kako sledeći put moram imati papir, jer je ovo kažnjivo. Carinik je pričao odlično srpski”, napisao je i dodao da je i naše pitao na granici, a oni su imali sledeće objašnjenje.

“Naši graničari su se na moju priču nasmejali, uz komentar da je verovatno pokušao da mi uzme novac, jer tako nešto ne postoji. Već sam prelazio u Rumuniju, Mađarsku, Hrvatsku više puta i niko mi nikad nije ni pogledao auto.”

Pitao je ostale korisnike šta ako se neko stvarno nakači i pokuša da naplati kaznu za ovako nešto, posle čega se razvila rasprava šta bi ko uradio u sličnoj situaciji i da li je rumunski graničar ispravno postupio.

"To je klasično maltretiranje"

“Bukvalno je logika kriv si dok ne dokažeš da nisi kriv. Ovo sigurno nije praksa, niti je legalno. Ovo je lično maltretiranje policajca na manjem prelazu u toku noći jer hoće pare”, mišljenje je jednog forumaša.

Neki su već bili u sličnoj situaciji.

“Pre nekoliko godina jak grad mi je olupao vozilo. Uzeo sam zapisnik iz policije i na granici su mi tražili dokaz da sam prijavio, tj. zapisnik od policije”, podelio je svoje iskustvo.

"Za veća oštećenja koja mogu biti proizvod neke nezgode može da se desi da traže dokument kako je nastalo, baš iz razloga koji ti je naveo, ali realno to se skoro nikad ne dešava”, čudio se ovaj muškarac.

“Mene je u BiH graničar pokušao da pređe na istu foru. Dolazi lik, pita me: 'Gde si ogrebao auto?' Rekoh: 'Na bankini u Srbiji.' 'Ali kako da znam da nisi udario nekog i pobegao?!', reče on. Kažem mu da može da proveri u celoj BiH da li je auto mog opisa i registracije učestvovao u nekoj nesreći i vozač pobegao. Na to mi lik vrati isprave i ja nastavim dalje", iskustvo je ovog muškarca.

Neki su nagađali da to ima veze sa osiguranjem i mogućnosti zloupotrebe: "Znam da cimaju za naprsnute šoferke ili polomljena svetla".

"Zašto uopšte ideš sa oštećenim vozilom"

Ali bilo je i onih koji su smatrali da je potez graničara ispravan.

"Standardno je baš to što ti je rekao. Zato ne treba da ideš sa oštećenim autom. Naše boli uvo. Ali kada treba da izađeš iz druge države, otkud on zna da nisi nekoga udario i pokušavaš da pobegneš."

"Kada sam prvi put išao za Grčku autom, čuo sam za to. Ako ti je auto oštećen, treba da nosiš zapisnik od policije kako se desilo. Ne sećam se sad gde sam to čuo ili pročitao, ali nije to rumunski policajac izmislio da bi te zezao”, napisao je ovaj korisnik mreža.

Još se njih složilo da je to normalno jer puno ljudi pobegne posle nesreće bez prijave ili plaćanja.

"Ima logike. Udariš nekog iz njegove zemlje i on ti dozvoli da napustiš njegovu zemlju, a treba da ležiš 1-40 godina zatvora, zavisi od prekršaja. To što su se naši smejali znači da su neprofesionalni i da ne znaju da rade posao kako treba, rumunski graničar je potpuno u pravu”, stav je ovog forumaša.

"Ovo je uobičajena praksa u EU. Razlog je taj da ne pobegneš sa mesta nesreće ili još gore sa mesta sa smrtnim ishodom. Ljudi koje poznajem i redovno idu preko, kad očešu auto, odmah ga saniraju. Razlog je da ne dođu u ovakve situacije”, rekao je u prilog ovoj priči još jedan muškarac.

"Graničaru bilo dosadno u smeni"

Ali neki su smatrali da je to čisto maltretiranje, obrazlažući svoj stav na osnovu fotografije vozila.

"Taj čovek što bi ga udario morao bi da bude u fetus položaju da ti tu dole oguli farbu, bar kad hoće nešto da kaže, trebalo je da uradi kako treba a ne da izmišlja gluposti jer mu je dosadna smena”, ljutito je napisao ovaj muškarac.

"Lik traži razlog da mu daš neke pare”, “Takvi su Rumuni”…, nizali su se ne baš pohvalni komentari.

Jedan se dosetio “rešenja”, trebalo je da prizna nešto što nije uradio.

"Trebalo je da mu kažeš da si pešaka udario drugom stranom, ali da si to oštećenje rešio u servisu”, na šta je ubrzo neko replicirao komentarom sa smajlijem:

"Jeste, pa da završi u ćorki".