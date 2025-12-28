Slušaj vest

U Srbiji će danas jutro biti hladno, mestimično sa slabim, a na jugu i umerenim mrazom, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

U toku dana biće vetrovito, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima na severu, zapadu i krajnjem jugu Srbije, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kratkotrajnim snegom.

Screenshot 2025-12-28 004022.jpg
Foto: RHMZ

Zapadni i severozapadni vetar biće umeren do jak, a na istoku Srbije i u planinskim predelima sa udarima olujne jačine.

Jutarnja temperatura od minus šest do tri stepena, a najviša od dva do šest stepeni.

Screenshot 2025-12-28 003934.jpg
Foto: RHMZ

I u Beogradu će jutro biti hladno, ponegde sa slabim mrazom. U toku dana promenljivo oblačno, uz umeren do jak zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od minus dva do nule, a najviša oko četiri stepena.

Ne propustiteDruštvoSrbin došao na granicu sa Rumunijom, pa prošao kao bos po trnju: Graničar mu tražio dokaz da nije udario čoveka! Izašao i kružio oko auta, a ovo je bio okidač
granični prelaz
DruštvoOva tri pravila garantuju da se nećete ugojiti tokom praznika! Otkrivena caka uz koju možete zimi jesti šta god poželite
devojka sedi za stolom na kom je tanjir sa salatom i budilnik
DruštvoRadeta su mudžahedini brutalno mučili, pa mu odsekli glavu! Horor snimak iz BiH: Preklinjao je, a krvnik pokazao na vrat i rekao - "Tu ga seci" (UZNEMIRUJUĆE)
Odred Hamza
Društvo"Jedan njihov zagrljaj i shvatiš koliko si siromašan bez ljubavi": Dečak sa Daunovim sindromom zagrlio sveštenika u crkvi pa razgalio mnoga srca
0102.jpg