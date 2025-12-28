Slušaj vest

Saobraćaj u Srbiji danas će se obavljati po povremeno vlažnim kolovozima zbog lokalne pojave padavina, a u jutarnjim i večernjim satima postoji opasnost od poledice, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

Zimska oprema je obavezna u planinskim predelima.

Van gradova saobraćaj je umerenog intenziteta i prohodnost puteva u nižim predelima je dobra.

Na prilazima većim gradovima posle podne se očekuje pojačan saobraćaj.

Na naplatnim rampama autoputeva, kao ni na graničnim prelazima, nema zadržavanja vozila. 

