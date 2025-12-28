Slušaj vest

U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.

U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, govoriće se o temama:

• Koji politički izazovi čekaju Srbiju u 2026. godini?

• Labaratorije za drogu rade punom parom; novac ulažu u stanove; ko su novi narko-bosovi u Srbiji?

• Najprecizniji horoskop za 2026. za sve znake uživo u studiju Kurir TV