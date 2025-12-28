Slušaj vest

Tunis je destinacija koja prirodno spaja mediteranski ambijent, bogatu tradiciju i prijatnu klimu tokom većeg dela godine. Njegova obala poznata je po dugim peščanim plažama i planski uređenim letovalištima, među kojima se posebno izdvaja Port El Kantaoui – moderno turističko naselje sa marinom, šetalištima i sadržajima koji nude spoj opuštanja i laganog ritma boravka, nadomak grada Sousse.

Foto: Promo

U samom srcu ovog letovališta smešten je Marhaba Palace 5★ , hotel visoke kategorije koji radi tokom cele godine i gostima pruža boravak u neposrednoj blizini mora. Hotel je poslednji put renoviran u periodu 2019/2020. godine i raspolaže sa ukupno 332 smeštajne jedinice, uključujući i 2 junior suite-a sa pogledom na baštu, bazen ili plažu, u zavisnosti od tipa sobe. Gostima su, pored glavnog restorana, na raspolaganju i à la carte restoran, Bar salon sa terasom, kao i Moorish bar, Pool bar, Beach bar i American bar tokom sezone.

Marhaba Palace 5★ se nalazi na sopstvenoj plaži, a upotreba ležaljki i suncobrana je besplatna, dok su peškiri za plažu dostupni uz depozit.

Foto: Promo

Sve sobe opremljene su balkonom, SAT TV-om, klima-uređajem, mini-barom, sefom, telefonom, kao i kupatilom sa odvojenim toaletom i fenom za kosu. Smeštajne jedinice mogu imati pogled na baštu ili bazen, odnosno na plažu.

Usluga u hotelu je All Inclusive i obuhvata doručak, ručak i večeru u glavnom restoranu uz samoposluživanje i izbor više jela u skladu sa hotelskim pravilima. U okviru koncepta uključena su lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, kao i užine i kolači u određenim terminima tokom dana. Gostima je na raspolaganju i à la carte restoran, koji se može koristiti jednom tokom boravka bez doplate, uz prethodnu rezervaciju.

Foto: Promo

Marhaba Palace 5★ u ponudi ima četiri bazena, među kojima su dva zatvorena bazena (od kojih je jedan grejani), jedan otvoreni bazen sa morskom vodom i jacuzzi-jem, kao i dečiji bazen. Gostima su dostupne dnevne i večernje animacije, tereni za tenis i mini-golf, dok se od sportskih aktivnosti nude odbojka na plaži, aerobik, bilijar i stoni tenis.

Za najmlađe goste obezbeđeni su dečiji klub za uzrast od 4 do 12 godina, igralište za decu i dečiji bazen sa fontanom.

Foto: Promo

Hotel se nalazi na pešačkoj udaljenosti od luke i centra Port El Kantaouija, udaljen je oko 26 km od aerodroma Monastir, dok je grad Sousse udaljen približno 7 km.

Marhaba Palace 5★ predstavlja odličan izbor za putnike koji žele boravak u uređenom mediteranskom letovalištu, uz kvalitetnu All Inclusive uslugu, privatnu plažu i raznovrsne sadržaje za sve generacije. Zahvaljujući centralnoj lokaciji u Port El Kantaouiju, prijatnom ambijentu i bogatoj ponudi, hotel je pogodan kako za porodična putovanja, tako i za parove koji žele opušten i sadržajan boravak na obali Tunisa.

Foto: Promo

U ponudi Turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski paket aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju i Tunis, koji uključuju povratnu avio-kartu, transfere, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i usluge predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od destinacije.

Avio aranžmani za Egipat dostupni su tokom cele godine putem redovnih i čarter letova. Paket aranžmani za Siciliju, odnosno Kataniju i Palermo, realizuju se redovnim avionskim linijama – od 25. maja svakog ponedeljka za Kataniju i od 3. juna svake srede za Palermo.

Foto: Promo