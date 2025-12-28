Slušaj vest

Porodica Srđana Nedeljkovića iz Kragujevca moli sve koji ga prepoznaju ili su ga videli da se jave policiji. Reč je o mladiću koji je nestao. Njegov brat je tim povodom uputio mejl i redakciji Kurira sledeće sadržine:

"Srđan je rođen 10.12.1995. godine i u trenutku nestanka imao je 29 godina. Srđanu se gubi svaki trag 10. decembra 2025. godine. Nestanak je prijavljen Policijskoj stanici Kragujevac 12. decembra 2025. godine, ali do danas, 25. decembra 2025, nema informacija o njegovom kretanju niti je pronađen.

Prema poslednjim dostupnim nezvaničnim informacijama, poslednji put je viđen u Čačku, 16. decembra 2025. godine, u blizini OTP banke.

Porodica apeluje na sve građane koji imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u njegovom pronalasku da se odmah jave najbližoj policijskoj stanici."

Žena iz Gornjeg Milanovca prijavila policiji da je videla Srđanov automobil

Srđanov brat Saša, koji moli za pomoć, govorio je i o detaljima njegovog nestanka.

Srđan je, prema poslednjim informacijama koje ima brat Saša, viđen 16.12. u centru Čačka.

- Nestanak smo odmah prijavili policiji, ali nažalost, nikakve informacije nemamo. On je, na osnovnu podataka bazne stanice, viđen u okolini Biljanovca. Tada smo mislili da se uputio na Kosovo, jer tamo imamo rodbinu. Međutim, kada smo ih pozvali, rekli su nam da ga nisu ni čuli, ni videli - ispriča je Srđanov brat.

Foto: Privatna arhiva

Međutim, nepoznata žena je prijavila policiji da u Gornjem Milanovcu jedan automobil tu stoji danima. Ispostavilo se da je u pitanju Srđanov automobil.

- Ona je rekla da je auto tu od 11. decembra - njegov auto. Videla ga je, mislim, mi i dalje ne znamo da li je to bio on. Kaže da je telefonirao, prešao potočić i otišao i da se od tada nije vraćao. Automobil nema nikakva oštećenja, zaključan je i parkiran - objašnjava Saša i dodaje:

- Sestra svaki dan obilazi, zove policiju, ali nikakve informacije nema. Broj njegovog telefona ugašen. Ne znam šta da vam kažem, daće Bog da sve bude u redu.

"Distancirao se od svih"

Saša je dodao da je ove godine obeležena je "godišnjica smrti naše majke, a da su pre toga izgubili oca".

Kako kaže, njegov brat se vrlo teško borio sa tugom.

- Zbog svega toga je proveo dve nedelje u bolnici. Sve se dodatno pogoršalo kada je u novembru raskinuo sa devojkom. Tada se distancirao od svih - i od prijatelja i od porodice. Često je bio zamišljen i izbegavao je svaki kontakt. Deset dana pre nego što je nestao prestao je da odlazi na posao - zaključuje Saša za Blic i naglašava da se ovako nešto nikada nije desilo od sada.

Apel na društvenim mrežama

Na društvenim mrežama Srđanova fotografija počela je da se deli brzinom svetlosti u cilju da se što pre pronađe. Ukoliko ste ga videli ili imate bilo kakvu informaciju o njegovom kretanju, kontaktirajte policiju.