Na pitanje ima li istine u bombastičnim najavama da će ova zima biti kakvu generacije ne pamte, meteorolog Nedeljko Todorović jasno kaže da te najave dolaze iz izvora koji nisu pouzdani nego izvori koji dižu paniku jer ne razumeju meteorologiju i procese koji se dešavaju u atmosferi a to je s njihove strane neodgovorno ponašanje.

Meteorolog veli i da je teško prognozoirati za duži rok od 10, 15 ili mesec dana, a tek kad se približi događaj - jedno 5 do 7 dana, može da se naglasi karakter tih tzv. opasnih situacija.

- Ali ovako pričati o tako hladnoj zimi je neodgovorno, smatra Todorović i dodaje:

- To je zbunjivanje i uznemiravanje građana jer je reč o izvorima koji žele da se proslave, da budu prvi kad je reč o izuzetno hladnom ili toplom vremenu...

Kakva će nam biti novogodišnja noć

- Narednih dana biće uobičajeno zimsko vreme - ni velikih hladnoća ni velikih vrućina, nekoliko stepeni iznad nule, a noću i ujutru malo ispod nule i vrlo malo padavina i za novogodišnju noć! Biće malo snega u utorak 30. i 31. decembra po podne uveče, i malo u toku novogodišnje noći, a što se tiče 31. u toku dana - suvo s malo sunca!, najavljuje Todorović.

- 31. decembra i 1. januara bila bi potencijalno najveća opasnost zbog zaleđivanja kolovoza na temperaturi od 0 do minus 4, ta dva dana biće možda najveća šansa za sneg, a biće i severozapadnog vetra pa se obucite bolje!

Šta nas čeka od 1. januara, a šta za Božić

- A od 1. popodne sledi poboljšanje vremena, odnosno već od 2. pa tamo do 5-6. januara biće pretprolećno vreme - ne minus 20 nego plus 10!

- Najave o minus 20 su neozbiljne, a najtopliji dani bili bi 3. i 4. možda i desetak stepeni i pojačao bi južni vetar. Dolaze i oblaci a bilo bi i kiše. Najverovatniji sled događaja posle 5-6. januara bio bi pad temperature a moglo bi da bude i kiše i snega, ali je nepouzdano jer je to desetak dana unapred, oko Božića, veli Todorović.

Hoće li biti snega na planinama?

- Najverovatnije, planinski predeli ostaće bez dovoljno snežnog pokrivača ali na Kopaoniku biće ledeni dan, ispod nule. Snega sada tamo ima 5-6 cm a to je malo za Kopaonik.na kopu

- Tek posle 6-7. januara možemo da očekujemo... Daleko je kraj zime, a u nekoj epizodi zahlađenja moglo bi da padne i 23 cm snega ali ja ne znam tačno kad će to da bude, sa osmehom kaže Todorović.

On dodaje i da je dunuo severac i očistio atmosferu kao što to čini i košava a biće severca i u četvrtak koji će da pročisti atmosferu sredinom dana i popodne tako da će 31. decembra biti čista.

- Narednih dana neće biti magle jer kad duva ovako magle nema, možda negde na planini gde je niska oblačnost ili možda kratkotrajno u nekoj kotlini. Za jedno 20 dana nema problema s maglom!, zaključuje Todorović.

