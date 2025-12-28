Slušaj vest

U obnovljenom Kur-salonu u Banji Koviljači, u organizaciji Udruženja građana "Veseli autobus", održan je Prednovogodišnji kraljevski bal, događaj koji je okupio brojne zvanice i simbolično povezao prošlost i sadašnjost srpske kulturne i društvene tradicije.

Bal je održan u Velikoj sali Kur-salona, koja s ponosom nosi naziv "Kralj Aleksandar I Ujedinitelj", a poseban značaj svečanosti dao je dolazak članova kraljevske porodice. Prisustvom princa-naslednika Filipa i princeze Danice, ovaj događaj dobio je svoj puni simbolički i istorijski značaj.

- Večeras smo sa velikim zadovoljstvom prisustvovali prednovogodišnjem balu u obnovljenom Kur salonu u Banji Koviljači, zdanju koje ne nosi samo ime mog pradede kralja Aleksandra I, već i duh jedne epohe u kojoj su dostojanstvo, red i zajedništvo bili temelj društva - poručio je princ-naslednik Filip.

Prednovogodišnji kraljevski bal u Banji Koviljači Foto: Kabinet princa Filipa karađorđevića

Kako je istakao domaćin svečanosti, dolaskom kraljevske porodice obnovljena je i posebna dvorska tradicija koju je ustanovio viteški kralj Aleksandar I Ujedinitelj, prema kojoj kraljevska porodica na bal dolazi poslednja, a sa njega odlazi prva, čime se simbolično iskazuje poštovanje prema gostima i služenje zajednici.

Velika sala Kur-salona, izgrađena 1932. godine pod pokroviteljstvom kralja Aleksandra I, ponovo je postala mesto susreta različitih generacija i živi podsetnik na ulogu balova u srpskom društvu. Princ-naslednik Filip podsetio je da se u Srbiji balovi organizuju još od 1834. godine, ne kao puka demonstracija raskoši, već kao prostor negovanja kulture, lepog ponašanja i uzajamnog poštovanja.

- Nije slučajno što je bal započeo Kraljevim kolom. U njemu se ne spajaju samo koraci, već i ljudi, prošlost i budućnost - naglasio je on.

Govoreći o značaju ovakvih događaja u savremenom društvu, princ-naslednik Filip istakao je da tradicija ne sme biti shvaćena kao nešto zastarelo i nepomično.

- Tradicija nije okamenjena uspomena, već živa veza koja nas uči merama, odgovornosti i pravim vrednostima. U vremenu brzine i površnosti, ovakvi susreti nas vraćaju sebi i podsećaju ko smo bili i ko možemo ponovo biti - poručio je on.

Na kraju svečanosti, princ-naslednik izrazio je zahvalnost svima koji doprinose očuvanju kulturne i društvene baštine Srbije.

- Sa zahvalnošću svima koji čuvaju ovu lepu i časnu tradiciju, ulazimo u novo vreme sa nadom da će Srbija uvek imati snage da pamti, da poštuje i da se uzdigne - istakao je princ Filip Karađorđević.

Prednovogodišnji kraljevski bal u Banji Koviljači još jednom je pokazao da istorijska zdanja, kada se obnove sa poštovanjem prema prošlosti, mogu ponovo postati živi prostori dostojanstva, zajedništva i kulture, noseći snažnu poruku za buduće generacije, navdeno je u saopštenju iz Kabineta princa Filipa Karađorđevića.