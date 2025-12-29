Slušaj vest

Na svadbi u jednom mestu nadomak Leskovca, slavlje je umalo preraslo u ozbiljan incident - i to zbog, ni manje ni više već pogrešno izabrane pesme.

Prema rečima očevidaca, sve je u početku delovalo idealno. Kako bi i trebalo da bude.

Svetla u svadbenonoj sali nežno su osvetljavala stolove prekrivene belim stolnjacima. Bend je svirao lagane melodije, a gosti su uživali u večeri i prvom plesu mlade i mladoženje. Ipak, sve se ubrzo promenilo...

U jednom trenutku, mikrofon je preuzeo mladoženjin prijatelj, vidno pripit i raspoložen da bude "duhovit". Sala je zanemela dok je on, bez mnogo razmišljanja, izgovorio rečenicu koja je sve promenila:

- Ajde sad "Za Ljiljanu" od Tome. Ionako je pričao da će nju da ženi, red je bar ovako da je ispoštujemo.

Drugari su sklonili "veselog" gosta sa bine kako bi se izbegao incident Foto: Shutterstock

Pogledi su se istog časa prikovali za mladence. Mlada je najpre pocrvenela, zatim naglo probledela. Kada su prvi taktovi pesme odjeknuli salom, ustala je bez reči i napustila prostoriju.

Napetost je mogla da se seče nožem.

Mladin brat nije mogao da ostane miran.

Prišao je prijatelju koji je naručio pesmu. Krenulo je gurkanje, stolice su se pomerale, a gosti su se ukočili, svesni da je dovoljan jedan pogrešan potez da sve preraste u tuču.

Srećom, mladoženjini drugari su reagovali na vreme - sklonili su prijatelja sa bine i sprečili da incident eskalira.

Roditeljima mlade i mladoženje bilo je vidno neprijatno, dok su gosti šapatom komentarisali događaj, ne usuđujući se da podignu glas.

Mladoženja je naredio bendu da promeni pesmu, a potom izašao za suprugom kako bi je smirio. Petnaestak minuta kasnije, par se vratio u salu, praveći se kao da se ništa nije desilo.

Mladoženja je izašao za suprugom kako bi je smirio Foto: Profimedia

.Međutim, nelagodnost je ostala - prisutna, opipljiva.

- Bilo je strašno napeto. Igrali smo, smejali se, ali su nam pogledi stalno bežali ka njima - prisetio se jedan od gostiju.