Slušaj vest

Na svadbi u jednom mestu nadomak Leskovca, slavlje je umalo preraslo u ozbiljan incident - i to zbog, ni manje ni više već pogrešno izabrane pesme.

Prema rečima očevidaca, sve je u početku delovalo idealno. Kako bi i trebalo da bude.

Svetla u svadbenonoj sali nežno su osvetljavala stolove prekrivene belim stolnjacima. Bend je svirao lagane melodije, a gosti su uživali u večeri i prvom plesu mlade i mladoženje. Ipak, sve se ubrzo promenilo...

U jednom trenutku, mikrofon je preuzeo mladoženjin prijatelj, vidno pripit i raspoložen da bude "duhovit". Sala je zanemela dok je on, bez mnogo razmišljanja, izgovorio rečenicu koja je sve promenila:

- Ajde sad "Za Ljiljanu" od Tome. Ionako je pričao da će nju da ženi, red je bar ovako da je ispoštujemo.

shutterstock-315451904.jpg
Drugari su sklonili "veselog" gosta sa bine kako bi se izbegao incident Foto: Shutterstock

Pogledi su se istog časa prikovali za mladence. Mlada je najpre pocrvenela, zatim naglo probledela. Kada su prvi taktovi pesme odjeknuli salom, ustala je bez reči i napustila prostoriju.

Napetost je mogla da se seče nožem. 

Mladin brat nije mogao da ostane miran.

Prišao je prijatelju koji je naručio pesmu. Krenulo je gurkanje, stolice su se pomerale, a gosti su se ukočili, svesni da je dovoljan jedan pogrešan potez da sve preraste u tuču.

Srećom, mladoženjini drugari su reagovali na vreme - sklonili su prijatelja sa bine i sprečili da incident eskalira.

Roditeljima mlade i mladoženje bilo je vidno neprijatno, dok su gosti šapatom komentarisali događaj, ne usuđujući se da podignu glas.

Mladoženja je naredio bendu da promeni pesmu, a potom izašao za suprugom kako bi je smirio. Petnaestak minuta kasnije, par se vratio u salu, praveći se kao da se ništa nije desilo.

profimedia0297347689.jpg
Mladoženja je izašao za suprugom kako bi je smirio Foto: Profimedia

.Međutim, nelagodnost je ostala - prisutna, opipljiva.

- Bilo je strašno napeto. Igrali smo, smejali se, ali su nam pogledi stalno bežali ka njima - prisetio se jedan od gostiju.

Slavlje se nastavilo, ali je epizoda sa pesmom "Za Ljiljanu" ostala duboko urezana u pamcenju svih prisutnih - kao opomena da čak i jedna pesma, u pogrešnom trenutku, može da zapali varnicu i dovede do ozbiljnog incidenta.

Ne propustiteDruštvoSrpska snajka iz Engleske raspametila goste na svadbi: Latila se mikrofona pa zapevala ovu pesmu! Letele novčanice (VIDEO)
Samer mlada iz Engleske peva Veseli se srpski rode
DruštvoMladenci posle svadbe povukli šok potez: Razotkrili ih na mrežama - "Da sam saznao ovo, to bi bio zadnji put da ih vidim"
0602-shutterstock-1361301788.jpg
SrbijaNISI LI SE DRUGOJ OBEĆAO? Dragan i Božana posle 50 godina jedno drugom rekli "da" pred Bogom! Prota Milan veli da starije mladence od njih dvoje nije imao VIDEO
Screenshot 2025-12-03 145213.png
Društvo"Kako vas bre nije sramota?!" Isplivali šokantni snimci sa svadbi u Srbiji, zbog ovih prizora mnogu su pobesneli - Nepoštovanje mladenaca na maksimum!
Prvi ples