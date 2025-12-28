Slušaj vest

Nesvakidašnji incident dogodio se u Nemačkoj, u Frankfurt, kada je pogrebno vozilo firme iz Petrovca na Mlavi, ukradeno tokom preuzimanja pokojnika.

Prema dostupnim informacijama, vozač Danijel Kostić stigao je na adresu po prijavi, ali je izašao iz vozila kako bi proverio da li se nalazi na pravom mestu. Tom prilikom je, prema navodima, ostavio vozilo upaljeno.

U tom trenutku, nepoznati muškarac je iskoristio priliku, seo u kombi i odvezao se, nakon čega je vozio ulicama Frankfurta sve dok nije izgubio kontrolu i udario u banderu.

Policija je ubrzo reagovala i privela osumnjičenog, a tokom istrage je utvrđeno da se u neposrednoj blizini mesta krađe nalazi ustanova za osobe sa smetnjama u razvoju, iz koje je, prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni pobegao neposredno pre incidenta.