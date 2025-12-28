Slušaj vest

Patrijarh Porfirije služio je danas na Materice liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru i tom prilikom čestitao praznik svim majkama i ženama, uz podsećanje na reči vladike Nikolaja da su majke najbliže biće Bogu.

"Danas na Materice, molimo se Bogu najpre za majke, da im gospod da snage da nose krst majčinstva, da se njihove molitve umnožavaju, ali i da budu ispunjene molitve koje upućuju za nas. Neka su srećne Materice i neka je blagoslovena svaka majka i svaka žena", rekao je patrijarh, saopšteno je iz SPC.

Posle čitanja svetog Jevanđelja patrijarh je naglasio da reči "Da dođe carstvo tvoje" znače da ljubav Božja i gospod treba da bude mera naših pomisli, naših reči i dela.

"Gospod treba da bude koren, početak i kraj svega što mislimo, govorimo i delamo. To podrazumeva da se ne uzdamo u sebe, nego da se uzdamo u silu i u blagodat Božju, a u isto vreme činimo sve što možemo i što treba da činimo", rekao je patrijarh Porfirije.

Prema njegovim rečima, to nas podstiče na molitvu, na podvig, budi nas iz lenjosti, a to je smirenoumlje.

"U tom saznanju, u toj spoznaji ne leže očajanje i malodušnost, već radosna tuga, kako kažu sveti Oci. U tome leži optimizam i nada, jer se ne nadamo u sebe slabašnog i slabašnu, nego se uzdamo u silu i ljubav Božju. I zato, braćo i sestre, svi su pozvani i nema razlike među ljudima. Bog sve voli, a mi treba da se odazivamo i da se molimo za svaku dušu živu", rekao je patrijarh.Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Materice, najveći praznik majki i žena, koji uvek pada u drugu nedelju pred Božić. Prema običaju, deca su poranila jutros sa pripremljenim kanapom, maramom ili uzicom i iznenada vezivala majci noge, kao što su majke njih vezivale na Detinjce, obeležene pre nedelju dana.