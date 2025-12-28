Slušaj vest

U sportskoj Hali u Arilju sutra će biti organizovano dobrovoljno davanje krvi u znak sećanja na godišnjicu stradanja mladog bračnog para iz ovog mesta.

Ivana i Predrag Novaković usmrćeni su u novogodišnjoj noći u jednom lokalu u centru Arilja prošle godine. Porodice stradalih, Novaković i Blagojević na ovaj način su želeli da obeleže godišnjicu smrti svojih bližnjih pod sloganom “Daj krv, spasi život”.

WhatsApp Image 2025-12-28 at 18.33.54.jpeg
Foto: Kurir/D. Č.

- Porodice će godišnjicu obeležiti onako kako to običaj nalaže ali znamo da će biti mnogo ljudi koji će se odazvati pozivu koji nekome može da znači život. Zbog humanosti koje su i sami propagirali, neka se dan sećanja na njih obeleži akcijom koja će nekome spasiti život - rekao je član porodice.

Akcija dobrovoljnig davanja krvi biće sprovedena u periodu od 10 do 15 časova u sportskoj hali Arilje.

Ne propustiteHronika“ŽAO MI JE ŠTO ĆERKE NISU BILE TU DA ZAVRŠIM POSAO” Branko krvnički ubio Predraga i Ivanu, pa policiji uputio JEZIVE REČI! Srceparajuća ispovest brata ubijenog
ivana
Hronika"MOŽDA JE NJEGOVO SRCE TREBALO DA ŽIVI U NEKOM DRUGOM" Ispovest Nenada, kome su brat i snaja brutalno ubijeni u Arilju: Budim se i vidim 140 propuštenih poziva
arilje.jpg
Hronika"ZATROVAO JE MOJU PORODICU, ZATROVAĆU JA NJEGOVU" Ovo je Branko rekao minut pre nego što je ubio Ivanu i Predraga, svedoci otkrili detalje užasa u Arilju (FOTO)
ivana
Hronika"MORAO SAM DA IH UBIJEM, TIŠTILO ME JE GODINAMA" Branko ubio Ivanu i Predraga, pa posle krvavog pira izgovorio reči koje lede krv u žilama (VIDEO)
ivana