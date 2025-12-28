U sportskoj Hali u Arilju sutra će biti organizovano dobrovoljno davanje krvi u znak sećanja na godišnjicu stradanja mladog bračnog para iz ovog mesta.

Ivana i Predrag Novaković usmrćeni su u novogodišnjoj noći u jednom lokalu u centru Arilja prošle godine. Porodice stradalih, Novaković i Blagojević na ovaj način su želeli da obeleže godišnjicu smrti svojih bližnjih pod sloganom “Daj krv, spasi život”.

- Porodice će godišnjicu obeležiti onako kako to običaj nalaže ali znamo da će biti mnogo ljudi koji će se odazvati pozivu koji nekome može da znači život. Zbog humanosti koje su i sami propagirali, neka se dan sećanja na njih obeleži akcijom koja će nekome spasiti život - rekao je član porodice.