Saobraćaj je pojačan na putevima koji vode ka zimskim centrima i popularnim zimskim turističkim destinacijama, ali se odvija nesmetano, po mestimično vlažnim deonicama.

Auto-moto savez Srbije (AMSS) saopštio je jutros da se na putevima stvaraju kolone i zbog radova.

Na naplatnim rampama u Srbiji nema zadržavanja, kao ni na jednom graničnom prelazu, ni za putnička, ni za teretna vozila.

Kurir.rs

