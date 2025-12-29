Auto-moto savez Srbije (AMSS) saopštio je jutros da se na putevima stvaraju kolone i zbog radova.
stanje na putevima
POČELE GUŽVE NA PUTEVIMA KA ZIMSKIM CENTRIMA! AMSS: Nema čekanja na granici
Slušaj vest
Saobraćaj je pojačan na putevima koji vode ka zimskim centrima i popularnim zimskim turističkim destinacijama, ali se odvija nesmetano, po mestimično vlažnim deonicama.
Auto-moto savez Srbije (AMSS) saopštio je jutros da se na putevima stvaraju kolone i zbog radova.
Na naplatnim rampama u Srbiji nema zadržavanja, kao ni na jednom graničnom prelazu, ni za putnička, ni za teretna vozila.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši