Primena sistema eBolovanje zvanično počinje 1. januara, a zakon jasno definiše obaveze svih poslodavaca u Srbiji. Novi sistem donosi digitalizaciju procesa bolovanja, ukidanje papirne dokumentacije i efikasniju razmenu podataka između zdravstvenih ustanova, poslodavaca i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO).

Kako bi se blagovremeno pripremili za zakonsku obavezu, svi poslodavci su dužni da se najkasnije do 1. januara 2026. godine registruju na Portalu eUprava, gde će kroz uslugu „eBolovanje-Poslodavac“elektronskim putem primati potvrde i doznake o bolovanju zaposlenih, podnositi zahteve za obračun naknade i refundaciju, kao i podnositi prigovore i pratiti statuse svih postupaka.

Važno je istaći da 1. januara 2026. godine kreće prijem, pregled i preuzimanje potvrda i doznaka, kao i uvid u status bolovanja zaposlenih, a 31. marta 2026. godine kreće podnošenje prigovora i zahteva u vezi sa bolovanjem i podnošenje zahteva za obračun, odnosno refundaciju naknade zarade.

Ko je obuhvaćen sistemom eBolovanje?

Sistem eBolovanje obuhvata širok spektar poslodavaca:

pravna lica

državne organe

javne službe i jedinice lokalne samouprave

javne beležnike i izvršitelje

preduzetnike koji zapošljavaju druga lica, koji imaju obavezu korišć enja sistema od 1.1.2027.godine.

Preduzetnici koji ne zapošljavaju druga lica mogu sistem koristiti dobrovoljno, dok je za sve ostale obavezan u skladu sa propisanim rokovima.

Ključni rokovi za poslodavce

do 1. januara 2026. – obavezna registracija na Portalu eUprava

od 1. januara 2026. – elektronski prijem potvrda i doznaka o bolovanju

od 1. aprila 2026. – obavezno elektronsko podnošenje zahteva za obračun naknade i prigovora

od 1. januara 2027. – početak obaveze za preduzetnike koji zapošljavaju druga lica

Već od 1. januara 2026. godine, kroz sistem eBolovanje biće omogućeno i izdavanje elektronskih potvrda i doznaka, čime se ukida papirna dokumentacija. Ipak, na zahtev zaposlenog, biće moguće izdavanje papirnih potvrda I doznaka, što je posebno važno za zaposlene kod preduzetnika, koji imaju obavezu korišćenja sistema od 1.1.2027. godine.

Registracija i pristup sistemu

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu podseća da će od početka godine biti dostupna nova usluga „eBolovanje – Poslodavac“ na Portalu eUprava, te da svi korisnici moraju imati:

registrovan nalog na Portalu eUprava: pristup putem mobilne aplikacije ConsentID ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom

Poslodavci će od 1. januara 2026. godine moći da se prijave na sistem, kreiraju svoj profil i odmah započnu korišćenje softverskog rešenja.

Podrška , obuke i promotivne aktivnosti

Svi neophodni linkovi ka uputstvima za registraciju i administraciju korisničkih uloga/naloga i korišćenje sistema „eBolovanje – Poslodavac“ dostupni su na Portalu eUprava i na zvaničnoj internet prezentaciji Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Zašto je važan sistem eBolovanje – Poslodavac?

Sistem „eBolovanje – Poslodavac“ omogućava digitalno povezivanje poslodavaca, izabranih lekara i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), čime se obezbeđuje brža, sigurnija i pouzdanija razmena podataka između svih učesnika u procesu.

Uvođenjem elektronske razmene podataka ukida se papirna dokumentacija, čime se značajno smanjuje administrativno opterećenje, umanjuje mogućnost grešaka i zloupotreba i olakšava pristup relevantnim podacima i postupcima. Time se štede vreme i resursi, a ceo proces bolovanja postaje transparentniji i efikasniji.

Sistem omogućava poslodavcima i da elektronskim putem podnose prigovore na ocenu izabranog lekara, da prate status svojih prigovora, kao i da u slučaju potrebe zatraže ponovno ocenjivanje i veštačenje. Takođe, kroz sistem se vrši elektronsko podnošenje zahteva za obračun naknade zarade, odnosno zahteva za refundaciju prema RFZO-u.

Korišćenjem sistema „eBolovanje – Poslodavac“ poslodavcima je omogućen:

prijem, pregled i preuzimanje elektronskih potvrda i doznaka, kao i kompletnog pregleda podataka o bolovanjima zaposlenih,

uvid u aktuelni status bolovanja zaposlenih u realnom vremenu, elektronsko podnošenje prigovora i zahteva za ponovnu ocenu i veštačenje bolovanj a, podnošenje zahteva za obračun naknade zarade, odnosno zahteva za refundaciju.

Uklanjanjem papirne dokumentacije ubrzava se komunikacija sa zdravstvenim ustanovama i RFZO-om, uz bolju kontrolu i transparentnost celog postupka. Razmena podataka vrši se elektronskim putem, u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti, navodi se na sajtu Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.