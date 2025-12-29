Slušaj vest

Mladić Jovan Palatinuš (25) nestao je u okolini Pančeva i Vršca u noći između subote i nedelje, kada je oko 2.45 časova, otišao sa žurke u Vršcu, iz ulice Starijina 58.

Od tog trenutka kao da je u zemlju propao, gubi mu se svaki trag.

Gde je Jovan poslednji put viđen

Poslednji put je viđen kako upravlja automobilom golf 5, svetlosive boje, registarskih oznaka PA 134 CI.

On je nestao za vikend, između subote i nedelje, u ranim jutarnjim satima pošto je napustio žurku u Vršcu.

Porodica moli za pomoć sve koji nešto znaju ili imaju bilo kakvu informaciju za njegovo pronalaženje da se policiji ili porodici.

Svaka informacija ma koliko izgledala nebitna može biti od velikog značaja.

U slučaju da išta znate o Jovanu i njegovom, nestanku pozovite policiju na 192.