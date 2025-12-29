Slušaj vest

Priča je počela kao plan da jedna porodica konačno dobije svoj dom, a pretvorila se u višegodišnju agoniju. Naime, Marija Todorović iz Uba tvrdi da je izvođaču radova, za montažnu kuću, po ugovoru uplatila 60 odsto unapred, oko 30.000 evra, a da posle dve i po godine nema ni kuću ni novac.

Kaže da je do sada vraćeno svega 5.000 evra, da je protiv izvođača vođen postupak i raspisana poternica, a da je taj čovek, prema informacijama do kojih je došla, otišao u Ameriku.

Sada, umesto rešenja, tvrdi da trpi pritiske, uvrede i pretnje, kao i pokušaje da povuče tužbe uz novi dogovor, dok joj se pripisuju stvari koje, kako kaže, nikad nisu bile istina pa čak i da je navodno dobila 20.000 evra na ruke, bez ikakve priznanice.

Marija za jutarnji program Kurir televizije je otkrila kako je tekao njen prvi razgovora sa majstorom, kako je stekla poverenje u izvođača radova i platila mu unapred ovoliku sumu novca.

- Sin i ja smo odlučili da radimo montažnu kuću, a u mom mestu nema takvih izvođača, pa smo ih tražili preko interneta. Iskreno, tražili smo povoljnije cene, ali da bude okej. Našli smo njega, ispričala sam mu ideju, a on je rekao da se legalno time bavi i da može da dođe do Uba da pogleda plac i da li je moguće izgraditi takav tip kuće na datom terenu - započela je Todorović.

- On me tada zove i pita da dođe na plac da pogleda. Sin i ja smo ga sačekali. On je rekao da kuća može da se radi, pa ako hoćemo da napravimo ugovor. Mi smo pričali o ceni, uklopili smo se i rekli da želimo da donese ugovor, da potpišemo, da se to overi kod notara i da se krene sa gradnjom. On dolazi sa svojim ocem, donosi ugovor i plan kuće. Mi odlazimo kod notara da to sve overimo. Po ugovoru avans je bio 60% i mi smo mu to dali na ruke, a imam priznanicu za to. On je rekao da ako želim, može da mi pomogne oko dozvola jer ima ljude iz te branše. Prihvatila sam i pristanemo na to, a za to je uzeo 3.500 evra. U ugovoru piše da ćemo posle tri meseca dobiti ključ u ruke - rekla je Marija Todorović za "Redakciju".

Međutim, ni kuće, ni ključa nema već dve godine.

- Nakon davanja novca i potpisivanja ugovora. Trebalo je da čekamo te dozvole za gradnju, to mi je i advokat rekao, samo što je taj izvođač radova i to odugovlačio u smislu da nije plaćao ljude za koje je dobio pare. Ja sam ga zvala, pitala šta se događa, zašto radovi ne kreću. On kaže da se čeka dokumentacija. To traje već dve godine. Na tom placu je izgrađen polutemelj, dakle iskopano je, izidano malo, ali sama ploča nije urađena, već je neke šipke stavio. Dolaze nam ljudi sa stovariša, zovu me i traže mi novac jer izvođač radova nije plaćao ljude od kojih je uzimao materijal - rekla je Marija.

Na pitanje kako je došlo do toga, kaže:

- Pa tako što je on svuda, gde je naručivao materijal, ostavljao moj broj telefona. Ljudi su mene kontaktirali, on im je samo govorio šta i gde da dostave, a kao kontakt telefon je ostavljao moj - govori Marija.

Advokat Nemanja Todorović je bio gost u studiju Kurir televizije, kada se nadovezao na ovu priču, pa sve obrazložio iz stanovišta prava.

- Što se tiče zaključenja ugovora, to je uobičajena procedura, čak i da se da avans koji po pravilu iznosi 40-60 odsto. Ja bih predvideo sredstva garancije u ovom slučaju, odnosno da će se sve izvršiti u datom roku i kvalitetno. To je obavezno za ugovor. Tu postoje bankarske garancije, dakle takve mere bezbednosti su neophodne baš da se ne dođe u ovakvu situaciju. Ovde nema tih mera obezbeđenja, dakle ovo je nemar gospođe Todorović koja je zaključila ugovor. Inače, mogu se dogovriti i penali za kašnjenje. Ovde ništa od toga nije urađeno - rekao je Todorović.

- Jedino da se ugovor raskine i da se traži naknada štete od strane izvođača. Stanje kakvo je trenutno, takvo može da stoji zauvek. Mene ovde intrigira kako neko uzima građevinski materijal i kaže evo vam broj telefona za plaćanje. Meni je to neverovatno, ja sam mislio da to može samo ako već imaš neko poverenje, a ne da samo kažeš da će žena platiti. Oni su mu stvarno da li materijal - govori Todorović.

