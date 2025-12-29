Slušaj vest

Nestanak Jovana Palatinuša (25) iz Pančeva prijavljen je policiji i za njim se intenzivno traga, nezvanično saznaje Kurir.

Podsetimo, mladić je nestao u okolini Pančeva i Vršca u noći između subote i nedelje, kada je oko 2.45 časova, otišao sa žurke u Vršcu, iz ulice Starijina 58.Od tog trenutka kao da je u zemlju propao, gubi mu se svaki trag.

- Jovan se na žurki posvađao sa devojkom, seo u kola i ugasio telefon. Od tada je kao u zemlju propao. Svi se nadamo da je razlog nestanka ova bezazlena mladalačka svađa i da će uskoro biti nađen. Za njim se intenzivno traga - kaže izvor Kurira.

Foto: Printscreen/Instagram/zdravopancevo

Kako smo već pisali, Jovan je poslednji put viđen kako upravlja automobilom golf 5, svetlosive boje, registarskih oznaka PA 134 CI. On je nestao za vikend, između subote i nedelje, u ranim jutarnjim satima pošto je napustio žurku u Vršcu.

Porodica moli za pomoć sve koji nešto znaju ili imaju bilo kakvu informaciju za njegovo pronalaženje da se policiji ili porodici.Svaka informacija ma koliko izgledala nebitna može biti od velikog značaja.