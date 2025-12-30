Slušaj vest

Sve češće se postavlja pitanje zašto se ljudi sa Balkana, koji su otišli u inostranstvo, retko vraćaju. Iako mnogi planiraju da njihov odlazak bude privremen i obećavaju sebi "samo još nekoliko godina", iskustvo pokazuje da se većina tih odluka vremenom pretvori u trajni život van domovine.

Upravo o tome govorio je nedavno jedan Prokupčanin koji već nekoliko godina živi i radi u Norveškoj, a svoja iskustva deli na TikTok profilu "norveskologija". U snimku koji je privukao veliku pažnju, bez uvijanja je objasnio šta, po njegovom mišljenju, zaista zadržava ljude u toj zemlji i zašto povratak u domovinu mnogi više ni ne razmatraju.

"To je osnovna razlika"

Kako kaže, često čuje objašnjenja poput onih da je u Norveškoj mračno po nekoliko meseci, da klima utiče na depresiju i da je život težak - te da je svakako bolje na Balkanu. Međutim, po njegovom mišljenju, to nije tako. Kako tvrdi, sve pada u drugi plan kada se pogledaju norveške plate.

- A šta zapravo znače jake plate? Pre svega, to znači da su pouzdane i tačne. Svakog dvanaestog u mesecu plata stiže na račun bez kašnjenja - rekao je on.

To je, prema njegovim rečima, osnovna razlika u odnosu na Balkan.

Prema njegovim navodima, u oko 90 odsto slučajeva plate u Norveškoj prelaze 35.000 kruna (oko 3.000 evra) za ugovor sa punim radnim vremenom i stalnim zaposlenjem. Ta suma, kako objašnjava, predstavlja neku vrstu osnovne plate i važi za veliki broj poslova koje obavlja većina ljudi, bez obzira na struku.

- Da li je 35.000 kruna malo ili mnogo, svako proceni sam kada dođe i vidi kako sistem funkcioniše - dodaje.

Upravo ta kombinacija redovne isplate, stabilnosti i jasnih pravila, prema njegovim rečima, čini da se ljudi teško odlučuju na povratak, čak i kada im nedostaju porodica i domovina.

"Naši tamo žive kao pacovi"

U komentarima ispod objave, pored onih koji su se složili sa njegovim stavom, bilo je i nekoliko korisnika koji su priznali da se ne slažu sa njim.

- Apsolutno se slažem, upravo razlog zašto se ne bih vratio - napisao je jedan Srbin.

Ipak, veliki broj korisnika je priznao da su troškovi života visoki, te da takva plata i nije baš toliko impresivna.

- Burazeru ti ga pretera, ja ne znam je l' u istoj Norveškoj živimo", "Tebi je 3.000 evra jaka plata? Da li je to neto ili bruto, pošto su stan, hrana, održavanje auta, računi i lične potrebe uključeni? Ja u Srbiji imam svoju kuću i zarađujem 2.000 evra mesečno, što znači da mi oko 1.000 evra može lagano da ostane svaki mesec", "Bio sam u Norveškoj, pa pričaj to nekom drugom. Naši tamo žive kao pacovi - ne izlaze nigde, život se svodi na kuću i posao, i jedino čekaju da jednom godišnje odu kući, često sa autom koji još otplaćuju na kredit.

Tada se ponovo oglasio Prokupčanin i iz svoje perspektive objasnio zašto 3.000 evra za njega predstavlja dobru platu.

- Plate na jugu, nažalost, iznose oko 700 evra, dok za ostatak Srbije nemam tačne podatke - zaključio je on.