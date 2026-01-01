Slušaj vest

U Srbiji prava zima počinje od Nove godine, hladan period će trajati do Svetog Jovana, temperature će ići i do -20 stepeni, a snega na planina će biti sve do aprila. Prvi letnji toplotni talas čeka nas već krajem juna, a najtoplije će biti oko 24. jula s temperaturama i do 42 stepena!

Ovo najavljuje Ivan Ristić u dugoročnoj vremenskoj prognozi za 2026. godinu, koja bi, prema njegovoj proceni, imala jaku zimu i tropsko leto.

- Pred doček Nove godine maksimalne temperature će ići od minus dva do tri, dok će minimumi biti i do minus sedam stepeni uz slab umeren mraz. Velike su šanse da uđemo u novogodišnju noć sa snežnim padavinama i manjim snežnim pokrivačem koji bi mogao da se zadrži tokom zimskog raspusta na planinama i u nizijama. Gde se formira veći snežni pokrivač, temperature će ići i do -15. Očekujemo ledene dane, ali ima uslova da temperatura pređe nula stepeni, da bude oko tri stepena - kaže za Kurir Ristić.

Zima i proleće

Prema njegovoj najavi, u trećoj dekadi januara biće toplije, dok će prva polovina februara biti hladnija:

- Padavine kiše, susnežice i snega bile bi povremene. Tokom najhladnijeg perioda u Beogradu u jutarnjim satima temperature mogu da budu i do -10 stepeni, pogotovo ako bude snežnog pokrivača, a u Srbiji se očekuje i do -20. Kraj februara bi mogao da bude topliji, kada bi temperatura mogla da skoči za oko 15 stepeni.

Mart će biti promenljiv s kišom, susnežicom i snegom, dok s dolaskom proleća temperatura raste i do 20 stepeni. Ristić kaže da bi april mogao da prođe bez snega, dok se u maju očekuju majske kiše.

- Minimalne temperature će biti od devet do 15, a maksimalne od 20 do 25 stepeni, dok će u junu ići i do 29 stepeni. Zbog veće količine padavina može doći do urbanih poplava. Prvi toplotni talas bi mogao da nas zadesi oko 25-26. juna, kada bi temperature išle do 35 stepeni. Kraj juna bi bio baš topao i voda će se ugrejati na preko 20 stepeni u Grčkoj i južnom Jadranu, što će odgovarati svima koji planiraju letovanje u tom periodu - ističe Ristić.

Toplotni talasi

On prognozira da ćemo tokom ove godine imati četiri toplotna talasa, a da će najtopliji biti u trećoj dekadi jula.

- Oko 24-25. jula u Beogradu bi moglo da bude oko 41 stepen. Treba računati na dosta tropskih dana, s tim što bi druga dekada bila rizična zbog superćelijskih oluja. Očekuje se da temperature tokom leta budu visoke i more će se brzo zagrejati. Sredinom jula temperatura mora će dostići skoro 30 stepeni, čime će biti ispunjen jedan od kriterijuma za superćelijsku oluju, a to je da temperatura bude veća od 27 stepeni. Granica za nastanak uragana na okeanima je 27 stepeni, ali može da se koristi i za nastanak oluja, s tim što za superćelijsku oluju vetrovi moraju na visini da budu izraženi i da postoji smicanje vetra s visinom. Nadam se da se 2026. to ipak neće dogoditi, ali očekujem da bude pljuskova, kiše, lokalno su mogući grad i jak olujni vetar - kaže on.

U avgustu će biti stabilnije vreme, tropski toplo s dosta sparine i dugim toplotnim talasima.

Prvi sneg u novembru

Ristić kaže da u septembru neće biti puno toplih dana zbog prodora sa Severnog ledenog mora koji spušta temperaturu.