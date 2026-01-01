Slušaj vest

Pred praznike, kad su pečenjare i mesare zatrpane rezervacijama, cene mesa i pečenja tradicionalno "podivljaju", a uz ovakve cene, sve više ljudi kupuje "na živu vagu", pa prasići budu 350–400 din/kg, jagnjad oko 500 din/kg ali se često zaboravlja ono najvažnije: bez obzira da li je meso samo za moju kuću ili za promet, pregled na trihinelu je obavezan.

Zaraze vrebaju u mesu, posebno u sezoni svinjokolja i kućne prerade. Iz Ministarstva poljoprivrede poručuju da je pregled svinjskog mesa obavezan i za ličnu upotrebu.

Više o ovome, za jutarnji program Kurir televizije govorili su dr Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog i dr Svetlana Stanišić, doktor fizičke hemije.

Kontrola mesa

Šekler je pričao šta nam slučajevi iz Mačve i Pančeva poručuju o našoj kontroli mesa.

Foto: Kurir Televizija

- Uzročnik trihinoloze je uvek tu, a postoje područja gde se ona često beleži. Naime, zaraženi miševi ili pacovi zaraze svinje, odnosno prasiće, a od nepregledanog mesa se razboljevaju ljudi. Trihinoloza spada u veoma opasne parazitske bolesti jer kada dođe do zaraze, onda je kasno za sve. Nema terapije. Postoje zrnca, čaure trihinoloze i one se ne mogu videti jer su sitne, a nalaze se u mišićima mesa zaraženog glodara - započeo je Šekler, pa nastavio:

- Svinja pojede takvog pacova, pa se te iste čaure jave u svinjskom mesu. Kada se pojede takvo nepregledano meso, onda mi te čaure unesemo u sebe, a kada one stignu u želudac onda se raspadnu od kiselni i ti mali sitni crvići ožive jer su im creva super za razvoj - ističe Šekler.

JEFTIN NEMAR ZA SKUPO PEČENJE: Ovako su se otrovali u Srbiji! Izvor: Kurir televizija

Simptomi

Šekler ističe koje tegobe čovek oseća kada je zaražen.

- Dijareja, povraćanje, mučnine, temperature... Tada se može reagovati sa ispiranjem creva i to je neprijatan postupak i pitanje je koliko može da bude uspešan. Ti crvići idu u krvotok i razviju se po čitavom organizmu. Takvi dolaze do mišića koji su dobro snabdeveni kiseonikom, a to su vrat, oči, vilica - govori Šekler.

Stanišić je pričala o pečenju mesa, pa je razjasnila ono kada spolja meso bude odlično pripremljeno, ali u sredini i ne baš.

Foto: Kurir Televizija

- Važno je da centar mesa bude pogođen sa 70 ili više stepeni neko duže vreme. Međutim, dešava se da spolja bude reš pečeno, a iznutra nedovoljno. Ta termička obrada je glavna zaštita i to je razlog zašto su neki dimnjeni proizvodi rizičniji, ali i termički neobrađeni proizvodi. Recimo, ako obrađujemo šniclu kod kuće, bolje je ići na tanje komade - rekla je Stanišić.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.